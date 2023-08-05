https://ria.ru/20230805/kambodzha-1888316046.html
Избирком Камбоджи огласил официальные результаты выборов
Избирком Камбоджи огласил официальные результаты выборов - РИА Новости, 05.08.2023
Избирком Камбоджи огласил официальные результаты выборов
Национальная избирательная комиссия Камбоджи огласила в субботу официальные результаты выборов, прошедших в стране 23 июля, подтвердив ранее опубликованную... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:44
2023-08-05T08:44
2023-08-05T08:44
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БАНГКОК, 5 авг - РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Камбоджи огласила в субботу официальные результаты выборов, прошедших в стране 23 июля, подтвердив ранее опубликованную информацию о победе правящей Народной партии Камбоджи, пишет интернет-версия газеты Phnom Penh Post. "Официальные результаты выборов действительны с момента их оглашения. Настоящим я объявляю населению Камбоджи официальные результаты прошедших выборов", - заявил глава избиркома, слова которого цитирует издание. Согласно объявлению, правящая страной единолично и в составе коалиций с 1979 года Народная партия Камбоджи (в прошлом Народно-революционная партия Камбоджи) получила 120 депутатских мандатов в 125-местном парламенте страны, остальные 5 парламентских мест заняла роялистская партия FUNCINPEC, говорится в зачитанном главой избиркома документе. Явка избирателей в избирательные участки составила 84,59% от общего числа зарегистрированных в стране избирателей, также говорится в официальном объявлении результатов выборов. В урны для голосования были опущены 8 214 430 избирательных бюллетеней, из них 440 154 оказались недействительными. За НПК проголосовали 6 398 311 избирателей, за партию FUNCINPEC было отдано 716 490 голосов, говорится в документе.
https://ria.ru/20230803/kambodzha-1887909982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камбоджа
Избирком Камбоджи огласил официальные результаты выборов
Избирком Камбоджи огласил официальные результаты выборов, подтвердив победу НПК
БАНГКОК, 5 авг - РИА Новости.
Национальная избирательная комиссия Камбоджи огласила в субботу официальные результаты выборов, прошедших в стране 23 июля, подтвердив ранее опубликованную информацию о победе правящей Народной партии Камбоджи, пишет интернет-версия газеты Phnom Penh Post
.
"Официальные результаты выборов действительны с момента их оглашения. Настоящим я объявляю населению Камбоджи официальные результаты прошедших выборов", - заявил глава избиркома, слова которого цитирует издание.
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Согласно объявлению, правящая страной единолично и в составе коалиций с 1979 года Народная партия Камбоджи (в прошлом Народно-революционная партия Камбоджи) получила 120 депутатских мандатов в 125-местном парламенте страны, остальные 5 парламентских мест заняла роялистская партия FUNCINPEC, говорится в зачитанном главой избиркома документе.
Явка избирателей в избирательные участки составила 84,59% от общего числа зарегистрированных в стране избирателей, также говорится в официальном объявлении результатов выборов.
В урны для голосования были опущены 8 214 430 избирательных бюллетеней, из них 440 154 оказались недействительными. За НПК проголосовали 6 398 311 избирателей, за партию FUNCINPEC было отдано 716 490 голосов, говорится в документе.
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