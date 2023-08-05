https://ria.ru/20230805/kambodzha-1888316046.html

Избирком Камбоджи огласил официальные результаты выборов

Избирком Камбоджи огласил официальные результаты выборов - РИА Новости, 05.08.2023

Избирком Камбоджи огласил официальные результаты выборов

Национальная избирательная комиссия Камбоджи огласила в субботу официальные результаты выборов, прошедших в стране 23 июля, подтвердив ранее опубликованную... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:44

2023-08-05T08:44

2023-08-05T08:44

в мире

камбоджа

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БАНГКОК, 5 авг - РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Камбоджи огласила в субботу официальные результаты выборов, прошедших в стране 23 июля, подтвердив ранее опубликованную информацию о победе правящей Народной партии Камбоджи, пишет интернет-версия газеты Phnom Penh Post. "Официальные результаты выборов действительны с момента их оглашения. Настоящим я объявляю населению Камбоджи официальные результаты прошедших выборов", - заявил глава избиркома, слова которого цитирует издание. Согласно объявлению, правящая страной единолично и в составе коалиций с 1979 года Народная партия Камбоджи (в прошлом Народно-революционная партия Камбоджи) получила 120 депутатских мандатов в 125-местном парламенте страны, остальные 5 парламентских мест заняла роялистская партия FUNCINPEC, говорится в зачитанном главой избиркома документе. Явка избирателей в избирательные участки составила 84,59% от общего числа зарегистрированных в стране избирателей, также говорится в официальном объявлении результатов выборов. В урны для голосования были опущены 8 214 430 избирательных бюллетеней, из них 440 154 оказались недействительными. За НПК проголосовали 6 398 311 избирателей, за партию FUNCINPEC было отдано 716 490 голосов, говорится в документе.

https://ria.ru/20230803/kambodzha-1887909982.html

https://ria.ru/20230316/kambodzha-1858271281.html

камбоджа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, камбоджа