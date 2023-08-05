https://ria.ru/20230805/izgoy-1888303535.html

В США рассказали, как Африка опровергла западный миф о Путине

В США рассказали, как Африка опровергла западный миф о Путине - РИА Новости, 05.08.2023

В США рассказали, как Африка опровергла западный миф о Путине

Отношения стран Африки и России опровергают западный нарратив о том, что у Москвы "не осталось союзников", пишет Time. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T03:15

2023-08-05T03:15

2023-08-05T05:39

в мире

россия

москва

африка

владимир путин

нигер

буркина-фасо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3623d742e55abe0ec395448833fb2563.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Отношения стран Африки и России опровергают западный нарратив о том, что у Москвы "не осталось союзников", пишет Time."Нигер был последним прозападным оплотом в зоне, которую называют "африканским поясом переворотов". В связи с этим возникли опасения, что захват власти военными дестабилизирует весь этот регион и нанесет ущерб уже давно ведущейся там борьбе с терроризмом. Но, увидев, как нигерцы выходят на улицы с транспарантами в поддержку Путина и размахивают российскими флагами, многие в США и Европе ощутили беспокойство и тревогу. Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику, — а ей очень часто говорят, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире", — говорится в материале.По словам авторов, Россия на протяжении многих лет сохраняет мощное дипломатическое присутствие в Африке и имеет непомерно большое влияние на континенте. Так, например, доля импорта российского оружия в африканских странах составляет 40 процентов с 2018 года. Занять уникальную позицию на континенте России позволяют и поставки продовольствия. По мнению обозревателей, Китаю и прочим странам "еще далеко" до успехов Москвы в продовольственном секторе.В заключение журналисты отметили, что Западу необходимо осознать, что в дальнейшем возможны новые перевороты, похожие на прошедшие в Буркина-Фасо и Нигере. Нежелание западных стран изменить свою позицию постепенно приводит к тому, что Черный континент сблизится с Россией и укрепит "безграничную дружбу" с Пекином, добавили они.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230801/niger-1887634064.html

https://ria.ru/20230729/sotrudnichestvo-1887123254.html

россия

москва

африка

нигер

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, африка, владимир путин, нигер, буркина-фасо