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В США рассказали, как Африка опровергла западный миф о Путине - РИА Новости, 05.08.2023
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03:15 05.08.2023 (обновлено: 05:39 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/izgoy-1888303535.html
В США рассказали, как Африка опровергла западный миф о Путине
В США рассказали, как Африка опровергла западный миф о Путине - РИА Новости, 05.08.2023
В США рассказали, как Африка опровергла западный миф о Путине
Отношения стран Африки и России опровергают западный нарратив о том, что у Москвы "не осталось союзников", пишет Time. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T03:15
2023-08-05T05:39
в мире
россия
москва
африка
владимир путин
нигер
буркина-фасо
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Отношения стран Африки и России опровергают западный нарратив о том, что у Москвы "не осталось союзников", пишет Time."Нигер был последним прозападным оплотом в зоне, которую называют "африканским поясом переворотов". В связи с этим возникли опасения, что захват власти военными дестабилизирует весь этот регион и нанесет ущерб уже давно ведущейся там борьбе с терроризмом. Но, увидев, как нигерцы выходят на улицы с транспарантами в поддержку Путина и размахивают российскими флагами, многие в США и Европе ощутили беспокойство и тревогу. Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику, — а ей очень часто говорят, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире", — говорится в материале.По словам авторов, Россия на протяжении многих лет сохраняет мощное дипломатическое присутствие в Африке и имеет непомерно большое влияние на континенте. Так, например, доля импорта российского оружия в африканских странах составляет 40 процентов с 2018 года. Занять уникальную позицию на континенте России позволяют и поставки продовольствия. По мнению обозревателей, Китаю и прочим странам "еще далеко" до успехов Москвы в продовольственном секторе.В заключение журналисты отметили, что Западу необходимо осознать, что в дальнейшем возможны новые перевороты, похожие на прошедшие в Буркина-Фасо и Нигере. Нежелание западных стран изменить свою позицию постепенно приводит к тому, что Черный континент сблизится с Россией и укрепит "безграничную дружбу" с Пекином, добавили они.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230801/niger-1887634064.html
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россия
москва
африка
нигер
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в мире, россия, москва, африка, владимир путин, нигер, буркина-фасо
В мире, Россия, Москва, Африка, Владимир Путин, Нигер, Буркина-Фасо
В США рассказали, как Африка опровергла западный миф о Путине

Time: ситуация в Африке опровергает миф Запада о том, что Путин стал изгоем во всем мире

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Отношения стран Африки и России опровергают западный нарратив о том, что у Москвы "не осталось союзников", пишет Time.
«
"Нигер был последним прозападным оплотом в зоне, которую называют "африканским поясом переворотов". В связи с этим возникли опасения, что захват власти военными дестабилизирует весь этот регион и нанесет ущерб уже давно ведущейся там борьбе с терроризмом. Но, увидев, как нигерцы выходят на улицы с транспарантами в поддержку Путина и размахивают российскими флагами, многие в США и Европе ощутили беспокойство и тревогу. Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику, — а ей очень часто говорят, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире", — говорится в материале.
По словам авторов, Россия на протяжении многих лет сохраняет мощное дипломатическое присутствие в Африке и имеет непомерно большое влияние на континенте. Так, например, доля импорта российского оружия в африканских странах составляет 40 процентов с 2018 года.
Занять уникальную позицию на континенте России позволяют и поставки продовольствия. По мнению обозревателей, Китаю и прочим странам "еще далеко" до успехов Москвы в продовольственном секторе.
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В заключение журналисты отметили, что Западу необходимо осознать, что в дальнейшем возможны новые перевороты, похожие на прошедшие в Буркина-Фасо и Нигере. Нежелание западных стран изменить свою позицию постепенно приводит к тому, что Черный континент сблизится с Россией и укрепит "безграничную дружбу" с Пекином, добавили они.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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