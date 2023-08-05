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В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке - РИА Новости, 05.08.2023
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке
На одной из спортплощадок в Южно-Сахалинске подросток избил ребенка, сообщает прокуратура Сахалинской области. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:14
2023-08-05T16:14
2023-08-05T17:11
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. На одной из спортплощадок в Южно-Сахалинске подросток избил ребенка, сообщает прокуратура Сахалинской области. "Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту избиения ребенка на одной из площадок города. В ходе проверки будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении.Ранее в телеграм-канале "ЧП.ДТП Сахалин — Точка отсчета" опубликовали видео инцидента: подросток в спортивной форме сначала толкает ребенка помладше в сторону, рукой указывая направление. Когда мальчик разворачивается и идет обратно, зачинщик хватает его за шею и с силой бросает на землю. На кадрах видно, что ребенок безуспешно пытается встать, его начинает трясти. Сообщалось, что инцидент произошел во время игры в футбол.
https://ria.ru/20230802/srok-1887810357.html
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, сахалин
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке, прокуратура проводит проверку
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. На одной из спортплощадок в Южно-Сахалинске подросток избил ребенка, сообщает прокуратура Сахалинской области.
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"Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту избиения ребенка на одной из площадок города. В ходе проверки будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
Ранее в телеграм-канале "ЧП.ДТП Сахалин — Точка отсчета" опубликовали видео инцидента: подросток в спортивной форме сначала толкает ребенка помладше в сторону, рукой указывая направление. Когда мальчик разворачивается и идет обратно, зачинщик хватает его за шею и с силой бросает на землю. На кадрах видно, что ребенок безуспешно пытается встать, его начинает трясти.
Сообщалось, что инцидент произошел во время игры в футбол.
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