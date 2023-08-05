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В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке - РИА Новости, 05.08.2023
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16:14 05.08.2023 (обновлено: 17:11 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/izbienie-1888360372.html
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке - РИА Новости, 05.08.2023
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке
На одной из спортплощадок в Южно-Сахалинске подросток избил ребенка, сообщает прокуратура Сахалинской области. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:14
2023-08-05T17:11
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
сахалин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. На одной из спортплощадок в Южно-Сахалинске подросток избил ребенка, сообщает прокуратура Сахалинской области. &quot;Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту избиения ребенка на одной из площадок города. В ходе проверки будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних&quot;, — говорится в сообщении.Ранее в телеграм-канале "ЧП.ДТП Сахалин — Точка отсчета" опубликовали видео инцидента: подросток в спортивной форме сначала толкает ребенка помладше в сторону, рукой указывая направление. Когда мальчик разворачивается и идет обратно, зачинщик хватает его за шею и с силой бросает на землю. На кадрах видно, что ребенок безуспешно пытается встать, его начинает трясти. Сообщалось, что инцидент произошел во время игры в футбол.
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южно-сахалинск
сахалинская область
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, сахалин
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке

В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке, прокуратура проводит проверку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. На одной из спортплощадок в Южно-Сахалинске подросток избил ребенка, сообщает прокуратура Сахалинской области.
«

"Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту избиения ребенка на одной из площадок города. В ходе проверки будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-канале "ЧП.ДТП Сахалин — Точка отсчета" опубликовали видео инцидента: подросток в спортивной форме сначала толкает ребенка помладше в сторону, рукой указывая направление. Когда мальчик разворачивается и идет обратно, зачинщик хватает его за шею и с силой бросает на землю. На кадрах видно, что ребенок безуспешно пытается встать, его начинает трясти.
Сообщалось, что инцидент произошел во время игры в футбол.
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