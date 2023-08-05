https://ria.ru/20230805/izbienie-1888360372.html

В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке

В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке - РИА Новости, 05.08.2023

В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке

На одной из спортплощадок в Южно-Сахалинске подросток избил ребенка, сообщает прокуратура Сахалинской области. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:14

2023-08-05T16:14

2023-08-05T17:11

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

сахалин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. На одной из спортплощадок в Южно-Сахалинске подросток избил ребенка, сообщает прокуратура Сахалинской области. "Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту избиения ребенка на одной из площадок города. В ходе проверки будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении.Ранее в телеграм-канале "ЧП.ДТП Сахалин — Точка отсчета" опубликовали видео инцидента: подросток в спортивной форме сначала толкает ребенка помладше в сторону, рукой указывая направление. Когда мальчик разворачивается и идет обратно, зачинщик хватает его за шею и с силой бросает на землю. На кадрах видно, что ребенок безуспешно пытается встать, его начинает трясти. Сообщалось, что инцидент произошел во время игры в футбол.

https://ria.ru/20230802/srok-1887810357.html

южно-сахалинск

сахалинская область

сахалин

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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, сахалин