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МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 05.08.2023
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10:46 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/initsativa-1888326368.html
МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки
МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 05.08.2023
МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки
Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T10:46
2023-08-05T10:46
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
зерновая сделка
мария захарова
сша
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке. Ранее глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен заявил, что Вашингтон хочет разъяснений от Москвы, чего она желала бы в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы. "Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - написала Захарова. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
https://ria.ru/20230804/sdelka-1888166269.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка, мария захарова, сша, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Зерновая сделка, Мария Захарова, США, Россия
МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки

Захарова: Россия хочет выполнения второй части договоренности "Черноморская инициатива"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке.
Ранее глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен заявил, что Вашингтон хочет разъяснений от Москвы, чего она желала бы в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы.
"Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - написала Захарова.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
4 августа, 13:21
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Зерновая сделкаМария ЗахароваСШАРоссия
 
 
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