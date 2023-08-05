https://ria.ru/20230805/initsativa-1888326368.html

МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки

МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 05.08.2023

МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки

Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:46

2023-08-05T10:46

2023-08-05T10:46

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

зерновая сделка

мария захарова

сша

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке. Ранее глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен заявил, что Вашингтон хочет разъяснений от Москвы, чего она желала бы в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы. "Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - написала Захарова. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20230804/sdelka-1888166269.html

сша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка, мария захарова, сша, россия