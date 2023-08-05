МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки
Захарова: Россия хочет выполнения второй части договоренности "Черноморская инициатива"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке.
Ранее глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен заявил, что Вашингтон хочет разъяснений от Москвы, чего она желала бы в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы.
"Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - написала Захарова.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.