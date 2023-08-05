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ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/gruppy-1888361273.html
ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области
ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области - РИА Новости, 05.08.2023
ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области
Три штурмовые группы противника были уничтожены за прошедшие сутки западнее Орехово Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:24
2023-08-05T16:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Три штурмовые группы противника были уничтожены за прошедшие сутки западнее Орехово Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале. "Прошлой ночью на ореховском направлении, в районе Работино противник штурмовой группой пытался атаковать позиции наших подразделений. Противник шел без техники, как пушечное мясо. В это же время наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова. Все группы были уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. По словам врио губернатора, противник пытается восстанавливать силы, формировать штурмовые группы, но успеха не достигает. По его данным, всего за прошедшие сутки противник совершил 39 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Как сообщило накануне МО РФ, на запорожском направлении российские войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Работино, Киев потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в том числе американскую Bradley. Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области

Балицкий: ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Три штурмовые группы противника были уничтожены за прошедшие сутки западнее Орехово Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
"Прошлой ночью на ореховском направлении, в районе Работино противник штурмовой группой пытался атаковать позиции наших подразделений. Противник шел без техники, как пушечное мясо. В это же время наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова. Все группы были уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
По словам врио губернатора, противник пытается восстанавливать силы, формировать штурмовые группы, но успеха не достигает. По его данным, всего за прошедшие сутки противник совершил 39 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях.
Как сообщило накануне МО РФ, на запорожском направлении российские войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Работино, Киев потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в том числе американскую Bradley. Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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