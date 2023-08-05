https://ria.ru/20230805/gruppy-1888361273.html

ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области

ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области - РИА Новости, 05.08.2023

ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области

Три штурмовые группы противника были уничтожены за прошедшие сутки западнее Орехово Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:24

2023-08-05T16:24

2023-08-05T16:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Три штурмовые группы противника были уничтожены за прошедшие сутки западнее Орехово Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале. "Прошлой ночью на ореховском направлении, в районе Работино противник штурмовой группой пытался атаковать позиции наших подразделений. Противник шел без техники, как пушечное мясо. В это же время наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова. Все группы были уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. По словам врио губернатора, противник пытается восстанавливать силы, формировать штурмовые группы, но успеха не достигает. По его данным, всего за прошедшие сутки противник совершил 39 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Как сообщило накануне МО РФ, на запорожском направлении российские войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Работино, Киев потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в том числе американскую Bradley. Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области.

https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф