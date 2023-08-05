ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области
Балицкий: ВС России уничтожили три украинские штурмовые группы в Запорожской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции
Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Три штурмовые группы противника были уничтожены за прошедшие сутки западнее Орехово Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
"Прошлой ночью на ореховском направлении, в районе Работино противник штурмовой группой пытался атаковать позиции наших подразделений. Противник шел без техники, как пушечное мясо. В это же время наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова. Все группы были уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
По словам врио губернатора, противник пытается восстанавливать силы, формировать штурмовые группы, но успеха не достигает. По его данным, всего за прошедшие сутки противник совершил 39 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях.
Как сообщило накануне МО РФ, на запорожском направлении российские войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Работино, Киев потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в том числе американскую Bradley. Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области.