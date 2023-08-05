https://ria.ru/20230805/gospodderzhka-1888322289.html

Решетников похвалил Томенко за привлечение господдержки в Алтайский край

Решетников похвалил Томенко за привлечение господдержки в Алтайский край - РИА Новости, 05.08.2023

Решетников похвалил Томенко за привлечение господдержки в Алтайский край

Министр экономического развития РФ Максим Решетников похвалил губернатора Алтайского края Виктора Томенко за грамотное привлечение господдержки, он отметил, что РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:03

2023-08-05T10:03

2023-08-05T10:03

экономика

алтайский край

россия

рубцовск

виктор томенко

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников похвалил губернатора Алтайского края Виктора Томенко за грамотное привлечение господдержки, он отметил, что не помнит другого региона, которому бы дали финансирование на создание трех промышленных парков. "Отдельно надо сказать, конечно, слова благодарности Виктору Петровичу (Томенко, губернатору Алтайского края - ред.), его команде за то, что очень грамотно понимают все эти моменты, связанные с федеральными программами, с федеральной поддержкой, очень грамотно привлекают. Если честно, то я не могу сейчас навскидку вспомнить другого региона, которому дали три промпарка", - отметил Решетников по время визита в Алтайский край в беседе с журналистами. Министр подчеркнул, что Алтайский край подал очень сильные заявки на строительство промышленных парков. "Три технопарка строятся в Алтайском крае по проекту поддержки малого и среднего бизнеса, и это не абы какой бизнес", - подчеркнул Решетников. По данным пресс-службы регионального правительства, в крае уже введен в эксплуатацию первый в регионе промышленный технопарк "Юг Алтая" в Рубцовске. Второй технопарк, возводимый на территории Алтая в рамках нацпроекта - "Алтайбиотех". В Минэкономразвития России также принято решение о поддержке проекта по созданию в регионе третьего технопарка - это "Компонент" в Барнауле. Он будет специализироваться на производстве стандартизированных узлов, использование которых возможно на многих видах техники.

https://ria.ru/20230805/ekonomika-1888316603.html

https://ria.ru/20230720/altay-1885256258.html

алтайский край

россия

рубцовск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алтайский край, россия, рубцовск, виктор томенко, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)