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“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине - РИА Новости, 05.08.2023
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15:16 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html
“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине
“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине - РИА Новости, 05.08.2023
“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине
Германия должна сохранять нейтралитет и не поставлять оружие Украине, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Алиса РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:16
2023-08-05T15:16
в мире
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Германия должна сохранять нейтралитет и не поставлять оружие Украине, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала Welt.“Мы (партия АдГ, – Прим. ред) выступаем против поставки оружия Украине. Конфликт должен разрешиться за столом переговоров. Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии”, – заявила она.Вайдель также подчеркнула, что все забыли предысторию конфликта на Украине, о ней сейчас нигде не говорят. Однако для урегулирования подобных ситуаций всегда необходимо помнить историю.Политик отметила, что действия НАТО в украинском конфликте, продиктованные интересами США, привели к серьезным рискам безопасности в Европе.В мае правительство ФРГ согласовало пакет военной поддержки Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро. Шольц заявлял в июле, что Германия с начала конфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на поставки оружия Украине.
https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html
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в мире, украина, германия, сша, нато, welt
В мире, Украина, Германия, США, НАТО, Welt
“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине

Немецкий политик Вайдель высказалась против военной помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Германия должна сохранять нейтралитет и не поставлять оружие Украине, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала Welt.
“Мы (партия АдГ, – Прим. ред) выступаем против поставки оружия Украине. Конфликт должен разрешиться за столом переговоров. Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии”, заявила она.
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Вайдель также подчеркнула, что все забыли предысторию конфликта на Украине, о ней сейчас нигде не говорят. Однако для урегулирования подобных ситуаций всегда необходимо помнить историю.
Политик отметила, что действия НАТО в украинском конфликте, продиктованные интересами США, привели к серьезным рискам безопасности в Европе.
В мае правительство ФРГ согласовало пакет военной поддержки Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро. Шольц заявлял в июле, что Германия с начала конфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на поставки оружия Украине.
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