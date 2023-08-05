https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html
“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине
“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине - РИА Новости, 05.08.2023
“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине
Германия должна сохранять нейтралитет и не поставлять оружие Украине, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Алиса РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:16
2023-08-05T15:16
2023-08-05T15:16
в мире
украина
германия
сша
нато
welt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798716328_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_58e62fd81ac927141f3046844ac78a58.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Германия должна сохранять нейтралитет и не поставлять оружие Украине, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала Welt.“Мы (партия АдГ, – Прим. ред) выступаем против поставки оружия Украине. Конфликт должен разрешиться за столом переговоров. Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии”, – заявила она.Вайдель также подчеркнула, что все забыли предысторию конфликта на Украине, о ней сейчас нигде не говорят. Однако для урегулирования подобных ситуаций всегда необходимо помнить историю.Политик отметила, что действия НАТО в украинском конфликте, продиктованные интересами США, привели к серьезным рискам безопасности в Европе.В мае правительство ФРГ согласовало пакет военной поддержки Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро. Шольц заявлял в июле, что Германия с начала конфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на поставки оружия Украине.
https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html
https://ria.ru/20230805/reb-1888339019.html
украина
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798716328_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_ab91afc90b6289477dfaf00e7edde1af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, сша, нато, welt
В мире, Украина, Германия, США, НАТО, Welt
“Мы против”: немецкий политик честно высказалась об Украине
Немецкий политик Вайдель высказалась против военной помощи Украине