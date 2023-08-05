Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево, выпустив 67 снарядов, а также 10 ракет из РСЗО за семь часов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Перед этим в 14.50 по району было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Кроме того, под обстрелами оказались Петровский, Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка. В общей сложности с 9.30 до 16.45 по ним было выпущено 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловку обстреливали с 12.00 до 15.40 снарядами калибра 152 миллиметра, всего украинские войска выпустили по городу 20 снарядов.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 15.30 зафиксирован обстрел по населенному пункту Зайцево, когда украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.