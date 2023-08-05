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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/donetsk-1888369568.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево - РИА Новости, 05.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево
Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево, выпустив 67 снарядов, а также 10 ракет из РСЗО за семь часов, сообщает... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:22
2023-08-05T17:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево, выпустив 67 снарядов, а также 10 ракет из РСЗО за семь часов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Перед этим в 14.50 по району было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, под обстрелами оказались Петровский, Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка. В общей сложности с 9.30 до 16.45 по ним было выпущено 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловку обстреливали с 12.00 до 15.40 снарядами калибра 152 миллиметра, всего украинские войска выпустили по городу 20 снарядов. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 15.30 зафиксирован обстрел по населенному пункту Зайцево, когда украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230805/obstrely-1888330046.html
https://ria.ru/20230805/obstrely-1888312123.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево

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Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево, выпустив 67 снарядов, а также 10 ракет из РСЗО за семь часов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Перед этим в 14.50 по району было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Последствие обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку
Вчера, 11:33
Кроме того, под обстрелами оказались Петровский, Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка. В общей сложности с 9.30 до 16.45 по ним было выпущено 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловку обстреливали с 12.00 до 15.40 снарядами калибра 152 миллиметра, всего украинские войска выпустили по городу 20 снарядов.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 15.30 зафиксирован обстрел по населенному пункту Зайцево, когда украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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