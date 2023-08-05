https://ria.ru/20230805/dogovor-1887922910.html

Договор о запрете на испытания ядерного оружия в трех средах (1963)

Договор о запрете на испытания ядерного оружия в трех средах (1963) - РИА Новости, 05.08.2023

Договор о запрете на испытания ядерного оружия в трех средах (1963)

После окончания Второй мировой войны началась ядерная гонка между США и СССР. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T02:01

2023-08-05T02:01

2023-08-05T02:01

справки

ссср

сша

великобритания

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841666364_0:263:2442:1637_1920x0_80_0_0_6392ca0f0128288b8b8090d5f82838bb.jpg

После окончания Второй мировой войны началась ядерная гонка между США и СССР.Ее старт ознаменовал взрыв на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико, где 16 июля 1945 года Соединенные Штаты провели испытание атомной бомбы. Тестирование в рамках Манхэттенского проекта получило название "Тринити" и стало первым в истории ядерных испытаний. 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму урановую бомбу "Малыш". Спустя три дня, 9 августа, другая бомба – "Толстяк" – была сброшена на Нагасаки. Непосредственно при взрыве этих двух бомб погибло около 220 тысяч японских граждан, и еще более 200 тысяч человек умерло вследствие смертельных доз радиационного излучения. С 1946 по 1949 год Штаты провели еще шесть ядерных испытаний.29 августа 1949 года Советский Союз провел испытания своей первой атомной бомбы "Джо-1" на Семипалатинском полигоне, тем самым прекратив американскую монополию на владение секретом ядерного оружия.Каждая из двух сверхдержав пыталась добиться превосходства над противником. Первоначально Советский Союз значительно отставал в производстве ядерных боеприпасов и средств их доставки. Американцы создали сеть военно-воздушных баз по периметру границы СССР, на которых располагались стратегические бомбардировщики.В сложившейся ситуации Москве было необходимо быстро принимать ответные меры. В 1957 году СССР испытал межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-7, способную достичь территории США и нанести удар по американским городам. К началу 1960-х годов между двумя соперниками в гонке вооружений был достигнут определенный ядерный паритет.В октябре 1962 года в течение 13 дней мир балансировал на грани ядерной войны из-за событий, развернувшихся на Кубе. Советский Союз в ответ на размещение американских ракет средней дальности в Турции разместил на Острове Свободы свои ядерные ракеты. Этот период напряженного противостояния США и СССР вошел в историю как Карибский кризис.Количественные и качественные показатели американо-советской ядерной гонки вооружений достигли таких показателей, что в случае эскалации стало возможным взаимное уничтожение двух стран. Кроме того, выводы ученых о последствиях радиоактивных выбросов во время ядерных испытаний были неутешительные: под угрозу радиационного заражения попадало все население планеты.По инициативе Советского Союза, пытавшегося притормозить гонку ядерных вооружений и добиться прекращения всех ядерных испытаний, начались длительные тройственные переговоры между СССР, США и Великобританией, также обладавшей на тот момент ядерным оружием.В результате переговоров по дипломатическим каналам было согласовано, что для обмена мнениями по этим вопросам в СССР прибудут специальные представители правительств США и Великобритании. 14 июля 1963 года в Москву приехали заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Аверелл Гарриман и министр по вопросам науки и техники Великобритании Квинтин Хогг Хэйлшем со своими советниками. В течение 10 дней в Москве шел интенсивный обмен мнениями. 25 июля переговоры завершились. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, Аверелл Гарриман и лорд Хэйлшем парафировали текст проекта договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой.5 августа министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, госсекретарь США Дин Раск и министр иностранных дел Великобритании Алек Дуглас-Хьюм подписали в Москве Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, получивший название "Московский договор". На церемонии подписания присутствовал генеральный секретарь ООН У Тан, который назвал подписанный договор "историческим решением".8 августа 1963 года договор был открыт для подписания другими государствами. Вступил в силу 10 октября 1963 года. Депозитарии договора – РФ (как преемник СССР), США и Великобритания. В настоящее время участниками договора являются 125 государств. Договор состоит преамбулы и пяти статей.В преамбуле договора правительства СССР, США и Великобритании провозгласили своей главной целью "скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном разоружении под строгим международным контролем в соответствии с целями Организации Объединенных Наций, которое положило бы конец гонке вооружений и устранило бы стимул к производству и испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного". Согласно статье I каждый участник "обязуется запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем: в атмосфере; за ее пределами, включая космическое пространство; под водой, включая территориальные воды и открытое море; в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами территориальных границ государства, под юрисдикцией или контролем которого проводится такой взрыв".В соответствии со статей II, любой участник договора может предложить поправки к нему. Чтобы реализовать это право, участнику договора нужно предоставить текст поправки правительствам-депозитариям, которые, в свою очередь, должны ознакомить всех участников международного договора с содержанием предложенной поправки.Пункт 2 статьи II гласит о том, что любое изменение договора должно быть утверждено большинством голосов государств-участников, "включая голоса всех первоначальных участников договора". Сразу же после сдачи ратификационных грамот изменения вступают в силу. На хранение должны быть сданы грамоты не только большинства всех участников, но и грамоты СССР, США и Соединенного Королевства в обязательном порядке.Согласно статье III, договор открыт для подписания всеми государствами.Договор бессрочен. В соответствии со статьей IV, каждый участник договора имеет право выйти из него. Это возможно при условии, если "связанные с содержанием настоящего договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы" государства. Участник договора, решивший выйти из него, должен за три месяца уведомить о своем выходе из договора других участников. Первоначально ориентированный на три ядерные державы СССР, США и Великобританию, Московский договор довольно быстро стал одним из самых универсальных международных соглашений в области контроля над вооружениями. Сохраняя за собой легальное право на подземные испытания, лидеры государств ядерного клуба не уставали заверять свои народы и общественность других стран, что будут стремиться к всеобъемлющему их запрету. 10 сентября 1996 года на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят, а 24 сентября открыт для подписания Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), над которым несколько лет до этого работали участники международной конференции по разоружению в Женеве.Новый договор расширил ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный "московским договором" 1963 года до безусловности.Статья I гласит: "Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией и контролем". А также: "Каждое государство-участник обязуется воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва". Несмотря на то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу, почти все ядерные государства (будь то признанные таковыми в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (1968) или же входящие в клуб "неофициальных" ядерных держав) ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, сша, великобритания, ядерное оружие