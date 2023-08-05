https://ria.ru/20230805/delo-1888372779.html

В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах

В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах - РИА Новости, 05.08.2023

В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах

Американская прокуратура обратилась в суд с предложением установить для экс-президента США Дональда Трампа правила публикаций в социальных сетях во избежание... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:49

2023-08-05T17:49

2023-08-05T17:49

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американская прокуратура обратилась в суд с предложением установить для экс-президента США Дональда Трампа правила публикаций в социальных сетях во избежание раскрытия следственной информации, способной оказать давление на участников процесса. Сторона обвинения в резонансном деле о попытках пересмотреть итоги президентских выборов 2020 года утверждает, что, если Трамп начнет размещать "общедоступные посты с использованием деталей или, например, стенограмм заседаний большого жюри, полученных в рамках раскрытия доказательной базы, это может иметь запугивающий эффект на свидетелей и негативно отразиться на отправлении правосудия". "Такие ограничения особенно важны в этом деле, поскольку подзащитный в прошлом выступал с публичным заявлениями в социальных медиа в отношении свидетелей, судей, прокуроров и других лиц, связанных с вменяемыми ему юридическими претензиями", - цитируют СМИ выдержки из ходатайства прокуратуры. Прокуроры обратили внимание судьи на пятничный пост Трампа: "Если вы идете за мной, я приду за вами!". Пресс-служба экс-президента позднее заявила, что публикация в социальной сети Truth Social относилась к идеологическим оппонентам Трампа, в том числе из рядов Республиканской партии, и подпадает под определение "политического высказывания".

https://ria.ru/20230805/maduro-1888313763.html

https://ria.ru/20230805/tramp-1888304992.html

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в мире, сша, дональд трамп