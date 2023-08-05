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В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах - РИА Новости, 05.08.2023
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17:49 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/delo-1888372779.html
В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах
В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах - РИА Новости, 05.08.2023
В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах
Американская прокуратура обратилась в суд с предложением установить для экс-президента США Дональда Трампа правила публикаций в социальных сетях во избежание... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:49
2023-08-05T17:49
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американская прокуратура обратилась в суд с предложением установить для экс-президента США Дональда Трампа правила публикаций в социальных сетях во избежание раскрытия следственной информации, способной оказать давление на участников процесса. Сторона обвинения в резонансном деле о попытках пересмотреть итоги президентских выборов 2020 года утверждает, что, если Трамп начнет размещать "общедоступные посты с использованием деталей или, например, стенограмм заседаний большого жюри, полученных в рамках раскрытия доказательной базы, это может иметь запугивающий эффект на свидетелей и негативно отразиться на отправлении правосудия". "Такие ограничения особенно важны в этом деле, поскольку подзащитный в прошлом выступал с публичным заявлениями в социальных медиа в отношении свидетелей, судей, прокуроров и других лиц, связанных с вменяемыми ему юридическими претензиями", - цитируют СМИ выдержки из ходатайства прокуратуры. Прокуроры обратили внимание судьи на пятничный пост Трампа: "Если вы идете за мной, я приду за вами!". Пресс-служба экс-президента позднее заявила, что публикация в социальной сети Truth Social относилась к идеологическим оппонентам Трампа, в том числе из рядов Республиканской партии, и подпадает под определение "политического высказывания".
https://ria.ru/20230805/maduro-1888313763.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах

Прокуратура США попросила суд ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американская прокуратура обратилась в суд с предложением установить для экс-президента США Дональда Трампа правила публикаций в социальных сетях во избежание раскрытия следственной информации, способной оказать давление на участников процесса.
Сторона обвинения в резонансном деле о попытках пересмотреть итоги президентских выборов 2020 года утверждает, что, если Трамп начнет размещать "общедоступные посты с использованием деталей или, например, стенограмм заседаний большого жюри, полученных в рамках раскрытия доказательной базы, это может иметь запугивающий эффект на свидетелей и негативно отразиться на отправлении правосудия".
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"Такие ограничения особенно важны в этом деле, поскольку подзащитный в прошлом выступал с публичным заявлениями в социальных медиа в отношении свидетелей, судей, прокуроров и других лиц, связанных с вменяемыми ему юридическими претензиями", - цитируют СМИ выдержки из ходатайства прокуратуры.
Прокуроры обратили внимание судьи на пятничный пост Трампа: "Если вы идете за мной, я приду за вами!". Пресс-служба экс-президента позднее заявила, что публикация в социальной сети Truth Social относилась к идеологическим оппонентам Трампа, в том числе из рядов Республиканской партии, и подпадает под определение "политического высказывания".
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