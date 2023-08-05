Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 05.08.2023 (обновлено: 05:10 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/bronepoezd-1888305562.html
Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО
Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО - РИА Новости, 05.08.2023
Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО
Бронепоезд "Енисей" расчистил от неразорвавшихся боеприпасов свыше трех тысяч километров железнодорожных путей в зоне специальной военной операции, сообщили РИА РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:04
2023-08-05T05:10
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835506722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ebab5d8097b0688c8af3a88840ebdb.jpg
ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Бронепоезд "Енисей" расчистил от неразорвавшихся боеприпасов свыше трех тысяч километров железнодорожных путей в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны."Специальный боевой состав задействован для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной путей и сопровождения гуманитарных грузов для жителей освобожденных населенных пунктов в зоне СВО", — отметили в ведомстве.В министерстве уточнили, что помимо огневых средств для защиты подвижного состава бронепоезд оснащен комплексами беспилотной авиации для воздушной разведки пути следования, чтобы предотвращать нападения диверсионно-разведывательных групп и минирования железнодорожного полотна."За время проведения СВО экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше трех тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов", — уточнили в ведомстве.Бронепоезд — спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней, на платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Бронепоезд предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, он сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.
https://ria.ru/20230804/vsu-1888231448.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835506722_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ff572fe691521a789e134c566cbf5679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО

Минобороны: бронепоезд "Енисей" ЦВО разминировал свыше трех тысяч километров ж/д путей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБронепоезд "Амур"
Бронепоезд Амур - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бронепоезд "Амур". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Бронепоезд "Енисей" расчистил от неразорвавшихся боеприпасов свыше трех тысяч километров железнодорожных путей в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Специальный боевой состав задействован для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной путей и сопровождения гуманитарных грузов для жителей освобожденных населенных пунктов в зоне СВО", — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что помимо огневых средств для защиты подвижного состава бронепоезд оснащен комплексами беспилотной авиации для воздушной разведки пути следования, чтобы предотвращать нападения диверсионно-разведывательных групп и минирования железнодорожного полотна.
"За время проведения СВО экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше трех тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов", — уточнили в ведомстве.
Бронепоезд — спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней, на платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Бронепоезд предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, он сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте
Вчера, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала