В Росавиации выступили против нацоператоров в отрасли беспилотников
Замглавы Росавиации Добряков: отрасли беспилотников нужны не нацоператоры, а конкуренция
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд федерального агентства воздушного транспорта
Стенд федерального агентства воздушного транспорта. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Отрасли беспилотных летательных аппаратов не нужны национальные операторы, так как это убьет ее, необходима конкуренция, заявил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Росавиации Андрей Добряков.
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"Я считаю, что не нужен (национальный оператор – ред.). Нам нужна конкуренция и если мы сейчас назначим каких-то операторов, какие-то фирмы, то это убьет отрасль. Мы за демократию с соблюдением законов", - сказал он.
Добряков также сообщил, что создание какого-то единого оператора для пилотируемой и беспилотной авиации также не обсуждается.
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"Ни в коем случае не надо. Это разные виды, не нужно их объединять. Нужно дать возможность отрасли развиваться, а развитие может быть только там, где конкуренция", - пояснил он.
Замглавы Росавиации отметил, что пока эта отрасль слабо изучена и в настоящее время рассматривается 89 компаний-операторов – по каждому на регион России.
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"Но мы их не будем назначать. Если они появятся, мы их поддержим. Не во всех регионах сейчас есть желающие стать операторами. Все хотят участвовать, но пока еще в разной степени готовности", - сказал он, уточнив, что все регионы очень разные и решения могут быть разными. В функции операторов будет входить организация действий дронов, научных сообществ.
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"С крупными игроками с одной стороны работать гораздо проще, но конечно же есть риски. Поэтому мы и не хотим назначать, а хотим, чтобы отрасль сама какие-то идеи нам вносила, а мы будем смотреть, чтобы это соответствовало законодательству РФ", - заявил Добряков.
Он добавил, что в целях безопасности это не может быть саморегулируемая организация.