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В Росавиации выступили против нацоператоров в отрасли беспилотников - РИА Новости, 05.08.2023
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14:53 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/bespilotniki-1888350867.html
В Росавиации выступили против нацоператоров в отрасли беспилотников
В Росавиации выступили против нацоператоров в отрасли беспилотников - РИА Новости, 05.08.2023
В Росавиации выступили против нацоператоров в отрасли беспилотников
Отрасли беспилотных летательных аппаратов не нужны национальные операторы, так как это убьет ее, необходима конкуренция, заявил журналистам в субботу на... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:53
2023-08-05T14:53
экономика
технологии
новосибирск
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Отрасли беспилотных летательных аппаратов не нужны национальные операторы, так как это убьет ее, необходима конкуренция, заявил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Росавиации Андрей Добряков. "Я считаю, что не нужен (национальный оператор – ред.). Нам нужна конкуренция и если мы сейчас назначим каких-то операторов, какие-то фирмы, то это убьет отрасль. Мы за демократию с соблюдением законов", - сказал он. Добряков также сообщил, что создание какого-то единого оператора для пилотируемой и беспилотной авиации также не обсуждается. "Ни в коем случае не надо. Это разные виды, не нужно их объединять. Нужно дать возможность отрасли развиваться, а развитие может быть только там, где конкуренция", - пояснил он. Замглавы Росавиации отметил, что пока эта отрасль слабо изучена и в настоящее время рассматривается 89 компаний-операторов – по каждому на регион России. "Но мы их не будем назначать. Если они появятся, мы их поддержим. Не во всех регионах сейчас есть желающие стать операторами. Все хотят участвовать, но пока еще в разной степени готовности", - сказал он, уточнив, что все регионы очень разные и решения могут быть разными. В функции операторов будет входить организация действий дронов, научных сообществ. "С крупными игроками с одной стороны работать гораздо проще, но конечно же есть риски. Поэтому мы и не хотим назначать, а хотим, чтобы отрасль сама какие-то идеи нам вносила, а мы будем смотреть, чтобы это соответствовало законодательству РФ", - заявил Добряков. Он добавил, что в целях безопасности это не может быть саморегулируемая организация.
https://ria.ru/20230805/drony-1888348811.html
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экономика, технологии, новосибирск, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Технологии, Новосибирск, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Росавиации выступили против нацоператоров в отрасли беспилотников

Замглавы Росавиации Добряков: отрасли беспилотников нужны не нацоператоры, а конкуренция

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд федерального агентства воздушного транспорта
Стенд федерального агентства воздушного транспорта - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд федерального агентства воздушного транспорта. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Отрасли беспилотных летательных аппаратов не нужны национальные операторы, так как это убьет ее, необходима конкуренция, заявил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Росавиации Андрей Добряков.
«
"Я считаю, что не нужен (национальный оператор – ред.). Нам нужна конкуренция и если мы сейчас назначим каких-то операторов, какие-то фирмы, то это убьет отрасль. Мы за демократию с соблюдением законов", - сказал он.
Добряков также сообщил, что создание какого-то единого оператора для пилотируемой и беспилотной авиации также не обсуждается.
«
"Ни в коем случае не надо. Это разные виды, не нужно их объединять. Нужно дать возможность отрасли развиваться, а развитие может быть только там, где конкуренция", - пояснил он.
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Замглавы Росавиации отметил, что пока эта отрасль слабо изучена и в настоящее время рассматривается 89 компаний-операторов – по каждому на регион России.
«
"Но мы их не будем назначать. Если они появятся, мы их поддержим. Не во всех регионах сейчас есть желающие стать операторами. Все хотят участвовать, но пока еще в разной степени готовности", - сказал он, уточнив, что все регионы очень разные и решения могут быть разными. В функции операторов будет входить организация действий дронов, научных сообществ.
«
"С крупными игроками с одной стороны работать гораздо проще, но конечно же есть риски. Поэтому мы и не хотим назначать, а хотим, чтобы отрасль сама какие-то идеи нам вносила, а мы будем смотреть, чтобы это соответствовало законодательству РФ", - заявил Добряков.
Он добавил, что в целях безопасности это не может быть саморегулируемая организация.
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