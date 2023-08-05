https://ria.ru/20230805/bespilotniki-1888328890.html

Научный центр по беспилотникам в Новгородской области готов к работе

Научный центр по беспилотникам в Новгородской области готов к работе - РИА Новости, 05.08.2023

Научный центр по беспилотникам в Новгородской области готов к работе

Научно-производственный центр по работе с беспилотной авиацией в Новгородской области, который планируется открыть в рамках нового нацпроекта "Беспилотные... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:11

2023-08-05T11:11

2023-08-05T13:07

новгородская область

андрей никитин (политик)

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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Научно-производственный центр по работе с беспилотной авиацией в Новгородской области, который планируется открыть в рамках нового нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", фактически готов к работе, заявил журналистам в субботу в Новосибирске на "Архипелаге 2023" губернатор региона Андрей Никитин. "Мы одни из первых подали заявку на создание научно-производственного центра в сфере развития беспилотных авиасистем. Наша заявка все предварительные отборы (для включения в нацпроект - ред.) прошла… Особенность нашего центра – средства радиоэлектронной борьбы и управление системами, перехват управления… Этого нигде нет", - сказал он. Никитин пояснил, что регион идет в нацпроект с уникальной темой разработки средств радиоэлектронной борьбы, управления системой беспилотников, то есть всего, что касается контроля воздушного пространства, допуска легальных беспилотников и удаления нелегальных. "Мы не столько занимаемся строительством дронов, сколько эффективными системами управления дронами. Новгород – один из четырех еще советских центров радиоэлектроники. Наша специализация в этом. Поэтому, как для гражданского, так и для не гражданского применения будем специализироваться именно на этом. Такой заявки нет ни у одного региона, соответственно, мы рассчитываем, что нас поддержат", - сказал губернатор. Никитин рассказал, что на "Архипелаге 2023" в Новосибирске регион представил два проекта. Это проект системы перехвата управления и радиоэлектронной борьбы "Сапфир" в гражданском исполнении. Он может использоваться как для перехвата беспилотников, так и для работы по защите гражданских объектов. Второй проект "Ушкуйник" связан с мобильной работой команды операторов БПЛА. Он имеет гражданское и военное применение. Эти проекты в Новгородской области развиваются в рамках инновационной долины "Интеллектуальная электроника "Валдай" и войдут в научный центр по работе с беспилотной авиацией в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". "Научно-производственный центр частично будет располагаться на территории НТЦ, частично на территориях новгородских предприятий радиоэлектронной промышленности. Испытательный полигон будет располагаться в Демянске. Там сейчас строится специальный полигон для БПЛА. Полигон мы достраиваем в течение ближайших полутора недель, там в конце августа пройдут соревнования "Дронница". База вся сформирована и для того, чтобы прибить табличку надо просто увидеть нацпроект утвержденным. Мы готовы, работа уже идет, и в рамках центра она начнется, как только нацпроект состоится", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20230731/kvadrokoptery-1887424069.html

https://ria.ru/20230726/grant-1886497243.html

новгородская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область, андрей никитин (политик)