https://ria.ru/20230805/belorussiya-1888360908.html

В Белоруссии сообщили о гибели беженца по вине польских военных

В Белоруссии сообщили о гибели беженца по вине польских военных - РИА Новости, 05.08.2023

В Белоруссии сообщили о гибели беженца по вине польских военных

Вытесненный в Белоруссию беженец умер после издевательств со стороны польских силовиков, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК) республики. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:20

2023-08-05T16:20

2023-08-05T17:02

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МИНСК, 5 авг — РИА Новости. Вытесненный в Белоруссию беженец умер после издевательств со стороны польских силовиков, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК) республики. "Польская сторона продолжает безнаказанно издеваться над беженцами, выбрасывая на белорусскую территорию избитых и истощенных людей", — говорится в заявлении. По информации ведомства, сегодня польские силовики в очередной раз вытеснили через калитку для животных двоих беженцев. Как сообщил один из них, гражданин Сирии, его вместе с другом-египтянином задержали военные. Его приятель нуждался в помощи врачей и был сильно истощен. Несмотря на критическое состояние египтянина, силовики продолжили издеваться и избивать обоих мужчин, а также отобрали у них вещи и деньги. После этого при помощи газовых баллончиков поляки заставили мигрантов пройти через заграждение.Как сообщается, несколько десятков метров сириец нес потерявшего сознание товарища, однако затем мужчина скончался. Прибывшие на место белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть беженца. Гражданину Сирии оказали необходимую помощь. "Польские власти не прекращают политику геноцида в отношении беженцев с Востока, пользуясь "слепостью и глухотой" международных правозащитных организаций", — резюмировали в белорусском ведомстве.В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, задерживаемых на границе с Белоруссией. Они обвиняли соседнее государство в создании миграционного кризиса, Минск отрицал причастность к этому. Белорусские пограничники указывали, что страны — члены ЕС насильно выдворяли мигрантов на территорию республики.По данным Госпогранкомитета страны, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев из сопредельных государств — членов Евросоюза общим количеством более 31 тысячи человек.

https://ria.ru/20230803/migranty-1888022238.html

https://ria.ru/20230729/belorussiya-1887030392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, белоруссия, египет, польша