https://ria.ru/20230805/bagazh-1888326667.html

Страховщики рассказали, как избежать неприятностей с багажом

Страховщики рассказали, как избежать неприятностей с багажом - РИА Новости, 05.08.2023

Страховщики рассказали, как избежать неприятностей с багажом

Багаж к концу отпуска, чужое белье вместо техники – далеко не полный перечень неприятностей, с которыми встречаются российские путешественники при перелетах по... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:46

2023-08-05T10:46

2023-08-05T10:46

общество

россия

ингосстрах

альфастрахование

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Багаж к концу отпуска, чужое белье вместо техники – далеко не полный перечень неприятностей, с которыми встречаются российские путешественники при перелетах по стране и за рубежом и от которых можно застраховаться, главное – сделать это правильно, рассказали РИА Новости в "Ингосстрахе" и "АльфаСтраховании". Глава дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев говорит, что "приключения чемоданчиков" могут быть довольно необычными. "Так, клиент оформил договор страхования по риску "Пропажа багажа". В багаже клиент перевозил личные вещи и технику. По прилете в страну назначения клиент получил свой чемодан, заполненный женским нижним бельем: его личные вещи и техника пропали, но при этом вес чемодана не изменился", - рассказывает он. История еще одного клиента: отправляясь на отдых, застрахованный приобрел страховой полис по риску "Задержка выдачи багажа". По прибытию в страну назначения он не нашел чемодан на ленте – пришлось покупать новые вещи, купальные принадлежности и средства личной гигиены. Чемодан пассажиру был доставлен только к концу отдыха за три дня до вылета домой, рассказывает Княгиничев. Со свой стороны "Ингосстрах" произвел выплату клиенту в полном объеме за задержку выдачи багажа, отметил он. "Есть еще одна история. Так, клиент оформил договор страхования по риску "Повреждение багажа". Чемодан клиента был очень дорогой (известного люксового бренда), и при перелете чемодан был утрачен, а риск "Пропажи багажа", к сожалению, не был застрахован", - добавляет Княгиничев. В практике "АльфаСтрахования" встречался ящик разбитого вина, расколотые телевизоры в спортивных сумках, треснувшие пополам оленьи рога, испортившаяся еда, разлитые напитки, рассыпавшиеся по всему чемодану семена, поврежденные музыкальные инструменты. Как избежать рискаЧтобы подобных курьезных случаев не происходило, нужно, чтобы сам пассажир ответственно подходил к упаковке багажа соответственно способу перевозки и возможным рискам повреждения, считают в "АльфаСтраховании". "Некоторые предметы прямо запрещены авиакомпаниями к перевозке или в их отношении перевозчик декларирует, что не несет ответственности за их повреждение, если только специально не оформлена перевозка багажа с объявленной ценностью. Некоторые предметы не сможет покрыть и страховка, например, наличные деньги или произведения искусства, такие вещи лучше не возить в багаже", - отметил директор департамента страхования пассажиров "АльфаСтрахования" Дмитрий Мигачев. "Впрочем, самым частым случаем повреждений багажа является разбитый чемодан. Такой случай идеально покрывается страхованием, что позволяет часто не просто починить старый, а даже купить новый чемодан", - добавил он. Стоимость страховки и покрытиеПо словам Мигачева, при перелетах по России наиболее простым и распространенным способом застраховать свой багаж является покупка "страховки на перелет", которая предлагается на сайтах почти всех авиакомпаний и онлайн трэвел-агентств при покупке авиабилета. Типичные диапазоны страховых сумм по таким продуктам следующие: максимальный размер выплаты по повреждению или потере багажа – 40-50 тысяч рублей, по случаям задержки выдачи багажа – до 10-15 тысяч рублей, рассказывает он. "Страхование багажа, как правило, не является отдельной страховкой. Эта опция входит в состав комбинированного полиса страхования пассажиров. Поэтому, когда мы говорим про стоимость полиса по багажу, мы говорим о стоимости комплексного продукта, включающего в себя иные риски, как то несчастные случаи, задержка вылета, отмена рейса и тому подобное. Стоимость комплексного полиса варьируется в пределах сумм до одной тысячи рублей, редко больше. Средняя стоимость составляет порядка 400-600 рублей", - добавил Мигачев. Как отметили в "Ингосстрахе", страховые суммы можно выбрать от 15 тысяч до 180 тысяч рублей. Минимальная страховая премия (стоимость страховки) - от 0,565% от страховой суммы. Также существуют повышающие коэффициенты, зависящие от количества дней и прочих факторов. Если речь идет о дополнительном страховании чемодана от разных рисков: потеря, порча багажа и вещей в нем для путешествий за рубеж, здесь тоже существуют повышающие коэффициенты. Мигачев замечает, что выплата по конкретным страховым случаям, как правило, рассчитывается путем умножения веса поврежденного, утерянного или задержанного предмета багажа на фиксированную сумму компенсации за килограмм. Фиксированная сумма выплаты за килограмм веса обычно лежит в пределах 500-1500 рублей. Конкретные условия размеров выплат зависят от наполнения страховой программы.

https://ria.ru/20230715/puteshestviya-1884267144.html

https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

https://ria.ru/20221103/turkishairlines-1828723444.html

https://ria.ru/20230630/sheremetevo-1881333374.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ингосстрах, альфастрахование