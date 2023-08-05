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Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.08.2023
Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали атаки штурмовых групп украинских механизированных бригад на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T06:10
2023-08-05T06:10
2023-08-05T08:46
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали атаки штурмовых групп украинских механизированных бригад на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ", — уточнил он.Украинские военные потеряли до 90 человек. Также удалось ликвидировать БМП, две бронированные машины и два миномета.Кроме того, ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата, а бомбардировочная авиация нанесла удары по двум опорным пунктам противника около населенных пунктов Торское и Серебрянка, заключил Савчук.Накануне в Минобороны сообщали, что российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении около Нововодяного и Кременной в ЛНР. Украинские военные потеряли до 70 человек убитыми, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: авиация нанесла удары по двум опорным пунктам ВСУ под Красным Лиманом
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали атаки штурмовых групп украинских механизированных бригад на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ
", — уточнил он.
Украинские военные потеряли до 90 человек. Также удалось ликвидировать БМП, две бронированные машины и два миномета.
Кроме того, ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата, а бомбардировочная авиация нанесла удары по двум опорным пунктам противника около населенных пунктов Торское и Серебрянка, заключил Савчук.
Накануне в Минобороны сообщали, что российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении около Нововодяного и Кременной в ЛНР. Украинские военные потеряли до 70 человек убитыми, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
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