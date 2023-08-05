https://ria.ru/20230805/aviatsiya-1888307956.html

Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.08.2023

Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные сорвали атаки штурмовых групп украинских механизированных бригад на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T06:10

2023-08-05T06:10

2023-08-05T08:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали атаки штурмовых групп украинских механизированных бригад на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ", — уточнил он.Украинские военные потеряли до 90 человек. Также удалось ликвидировать БМП, две бронированные машины и два миномета.Кроме того, ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата, а бомбардировочная авиация нанесла удары по двум опорным пунктам противника около населенных пунктов Торское и Серебрянка, заключил Савчук.Накануне в Минобороны сообщали, что российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении около Нововодяного и Кременной в ЛНР. Украинские военные потеряли до 70 человек убитыми, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

https://ria.ru/20230805/bronepoezd-1888305562.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность