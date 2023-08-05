https://ria.ru/20230805/avariya-1888303381.html

В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник

В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник - РИА Новости, 05.08.2023

В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник

Мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник на Крылатской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T03:05

2023-08-05T03:05

2023-08-05T03:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник на Крылатской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На Крылатской улице (в районе д. 30 с. 3) водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено. Позднее дептранс сообщил об освобождении проезжей части.

https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888268735.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва