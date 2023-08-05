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В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник
В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник - РИА Новости, 05.08.2023
В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник
Мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник на Крылатской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T03:05
2023-08-05T03:05
2023-08-05T03:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник на Крылатской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На Крылатской улице (в районе д. 30 с. 3) водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено. Позднее дептранс сообщил об освобождении проезжей части.
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происшествия, москва
В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник
Дептранс Москвы: мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник