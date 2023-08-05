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В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник - РИА Новости, 05.08.2023
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03:05 05.08.2023 (обновлено: 03:06 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/avariya-1888303381.html
В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник
В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник - РИА Новости, 05.08.2023
В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник
Мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник на Крылатской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T03:05
2023-08-05T03:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник на Крылатской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На Крылатской улице (в районе д. 30 с. 3) водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено. Позднее дептранс сообщил об освобождении проезжей части.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник

Дептранс Москвы: мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник на Крылатской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
«
"На Крылатской улице (в районе д. 30 с. 3) водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено.
Позднее дептранс сообщил об освобождении проезжей части.
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