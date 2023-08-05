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На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
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13:29 05.08.2023 (обновлено: 13:34 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/ataki-1888342434.html
На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ
На краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки противника, Киев потерял более 100 военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:29
2023-08-05T13:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки противника, Киев потерял более 100 военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва ЛНР."За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230805/krizis-1888332867.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении в районе Серебряного лесничества отразили три атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки противника, Киев потерял более 100 военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва ЛНР.
"За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
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