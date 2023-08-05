https://ria.ru/20230805/ataki-1888342434.html

На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023

На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

На краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки противника, Киев потерял более 100 военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:29

2023-08-05T13:29

2023-08-05T13:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки противника, Киев потерял более 100 военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва ЛНР."За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230805/krizis-1888332867.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность