https://ria.ru/20230805/armiya-1888323808.html

“Русские готовы”: в ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с фронта

“Русские готовы”: в ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с фронта - РИА Новости, 05.08.2023

“Русские готовы”: в ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с фронта

Серьезные потери ВСУ и усталость украинских солдат в боях на Артемовском направлении ставят под вопрос успех в контрнаступлении, сообщает американское издание... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:14

2023-08-05T10:14

2023-08-05T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

клещеевка

донецкая народная республика

ян гагин

денис пушилин

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Серьезные потери ВСУ и усталость украинских солдат в боях на Артемовском направлении ставят под вопрос успех в контрнаступлении, сообщает американское издание The Wall Street Journal.“Идут жестокие бои, нам нужно больше солдат и оружия. Мы устали”, – признался военный медик ВСУ.Издание также подчеркнуло, что в настоящее время российские войска используют намного больше дронов, чем ранее. Кроме того, система связи стала более совершенной, что не дает ВСУ перехватывать сообщения.“Русские подготовлены лучше. Они более смекалистые”, – отметил украинский солдат.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял РИА Новости, что украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил. Село является одной из важных высот, оно было освобождено в конце января 2023 года.

https://ria.ru/20230804/kiev-1888289806.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

артемовск

клещеевка

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, клещеевка, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин