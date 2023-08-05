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“Русские готовы”: в ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с фронта - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/armiya-1888323808.html
“Русские готовы”: в ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с фронта
“Русские готовы”: в ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с фронта - РИА Новости, 05.08.2023
“Русские готовы”: в ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с фронта
Серьезные потери ВСУ и усталость украинских солдат в боях на Артемовском направлении ставят под вопрос успех в контрнаступлении, сообщает американское издание... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T10:14
2023-08-05T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
клещеевка
донецкая народная республика
ян гагин
денис пушилин
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Серьезные потери ВСУ и усталость украинских солдат в боях на Артемовском направлении ставят под вопрос успех в контрнаступлении, сообщает американское издание The Wall Street Journal.“Идут жестокие бои, нам нужно больше солдат и оружия. Мы устали”, – признался военный медик ВСУ.Издание также подчеркнуло, что в настоящее время российские войска используют намного больше дронов, чем ранее. Кроме того, система связи стала более совершенной, что не дает ВСУ перехватывать сообщения.“Русские подготовлены лучше. Они более смекалистые”, – отметил украинский солдат.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял РИА Новости, что украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил. Село является одной из важных высот, оно было освобождено в конце января 2023 года.
https://ria.ru/20230804/kiev-1888289806.html
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артемовск
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в мире, артемовск, клещеевка, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Денис Пушилин
“Русские готовы”: в ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с фронта

WSJ: украинская армия столкнулась с непреодолимыми трудностями на Артемовском направлении

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Серьезные потери ВСУ и усталость украинских солдат в боях на Артемовском направлении ставят под вопрос успех в контрнаступлении, сообщает американское издание The Wall Street Journal.
“Идут жестокие бои, нам нужно больше солдат и оружия. Мы устали”, – признался военный медик ВСУ.
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Издание также подчеркнуло, что в настоящее время российские войска используют намного больше дронов, чем ранее. Кроме того, система связи стала более совершенной, что не дает ВСУ перехватывать сообщения.
“Русские подготовлены лучше. Они более смекалистые”, – отметил украинский солдат.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял РИА Новости, что украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил. Село является одной из важных высот, оно было освобождено в конце января 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинДенис Пушилин
 
 
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