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Посол Антонов осудил заявления Госдепа США о приговоре Навальному - РИА Новости, 05.08.2023
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02:33 05.08.2023 (обновлено: 02:41 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/antonov-1888302183.html
Посол Антонов осудил заявления Госдепа США о приговоре Навальному
Посол Антонов осудил заявления Госдепа США о приговоре Навальному - РИА Новости, 05.08.2023
Посол Антонов осудил заявления Госдепа США о приговоре Навальному
Заявления госдепартамента США по приговору Алексею Навальному являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела РФ, заявили в российском посольстве в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T02:33
2023-08-05T02:41
в мире
сша
россия
государственный департамент сша
анатолий антонов
алексей навальный
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Заявления госдепартамента США по приговору Алексею Навальному являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела РФ, заявили в российском посольстве в Вашингтоне."Расцениваем это как грубую попытку вмешаться во внутренние дела. Повлиять на работу независимой судебной системы Российской Федерации", - говорится в заявлении дипмиссии.Отмечается, что своей "озлобленной реакцией американские власти фактически подтверждают правильность" решения суда."Администрации выгодно "брать в оборот" экстремистов ради раскачивания обстановки в нашей стране", - добавили в посольстве.
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша, анатолий антонов, алексей навальный
В мире, США, Россия, Государственный департамент США, Анатолий Антонов, Алексей Навальный
Посол Антонов осудил заявления Госдепа США о приговоре Навальному

Посол Антонов назвал заявления США по Навальному попыткой вмешаться в дела России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Заявления госдепартамента США по приговору Алексею Навальному являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела РФ, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
«
"Расцениваем это как грубую попытку вмешаться во внутренние дела. Повлиять на работу независимой судебной системы Российской Федерации", - говорится в заявлении дипмиссии.
Отмечается, что своей "озлобленной реакцией американские власти фактически подтверждают правильность" решения суда.
"Администрации выгодно "брать в оборот" экстремистов ради раскачивания обстановки в нашей стране", - добавили в посольстве.
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