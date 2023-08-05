https://ria.ru/20230805/altay-1888345531.html

Томенко назвал Алтайский край лидером в выпуске почвообрабатывающей техники

Томенко назвал Алтайский край лидером в выпуске почвообрабатывающей техники - РИА Новости, 05.08.2023

Томенко назвал Алтайский край лидером в выпуске почвообрабатывающей техники

Алтайский край - лидер в РФ по выпуску почвообрабатывающей техники, зерносушилок и фотосепараторов, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:59

2023-08-05T13:59

2023-08-05T13:59

алтайский край

экономика

россия

алтайский край

рубцовск

максим решетников

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Алтайский край - лидер в РФ по выпуску почвообрабатывающей техники, зерносушилок и фотосепараторов, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко. "Мы уже по почвообрабатывающей сельхозтехнике являемся первыми в стране, больше 40% объёмов того, что в стране производится, мы сегодня в крае делаем, ну и производство зерносушилок, фотосепараторов и ряд еще направлений, где мы сегодня лидерами являемся", - рассказал журналистам Томенко. В субботу в регион с рабочим визитом приехал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он посетил Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения и Алтайский завод прецизионных изделий. "Мы поддержку на уровне Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития (РФ - ред.) ощущаем повсеместно, по всем направлениям", - подчеркнул Томенко. Ранее сообщалось, что Решетников похвалил главу региона за грамотное привлечение средств господдержки и уточнил, что не помнит другого региона, которому бы дали финансирование на три промышленных парка. "Развиваем в крае сразу три технопарка. "Юг Алтая", который был открыт прошлой осенью в Рубцовске, специализируется на металлургии, металлообработке и сельхозмашиностроении. "Компонент" в Барнауле направлен на развитие машиностроения. В Бийске, нашем наукограде, "Алтайбиотех" будет ориентирован на развитие биотехнологий", - написал Томенко в своём телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что на предприятиях края также производят бытовую химию, косметику, делают 3D-принтеры. И везде речь идет об импортозамещении. "Основные задачи сейчас — продолжать реализацию уже начатых проектов. И, конечно, искать новые ниши, где требуется импортозамещение. Мы занимаемся этим уже несколько лет. В этом процессе есть много нюансов и сложностей от поиска финансовых возможностей до обеспечения предприятий профессиональными кадрами. Тем не менее, останавливаться мы не намерены. Это вопрос устойчивого развития края, повышения доходов как отдельных предприятий, так и всего региона, и, конечно, каждого жителя Алтая", - написал Томенко.

https://ria.ru/20230805/gospodderzhka-1888322289.html

https://ria.ru/20230712/altay-1883748966.html

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, алтайский край, рубцовск, максим решетников, виктор томенко