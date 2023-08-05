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Томенко назвал Алтайский край лидером в выпуске почвообрабатывающей техники - РИА Новости, 05.08.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
13:59 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/altay-1888345531.html
Томенко назвал Алтайский край лидером в выпуске почвообрабатывающей техники
Томенко назвал Алтайский край лидером в выпуске почвообрабатывающей техники - РИА Новости, 05.08.2023
Томенко назвал Алтайский край лидером в выпуске почвообрабатывающей техники
Алтайский край - лидер в РФ по выпуску почвообрабатывающей техники, зерносушилок и фотосепараторов, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:59
2023-08-05T13:59
алтайский край
экономика
россия
алтайский край
рубцовск
максим решетников
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Алтайский край - лидер в РФ по выпуску почвообрабатывающей техники, зерносушилок и фотосепараторов, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко. "Мы уже по почвообрабатывающей сельхозтехнике являемся первыми в стране, больше 40% объёмов того, что в стране производится, мы сегодня в крае делаем, ну и производство зерносушилок, фотосепараторов и ряд еще направлений, где мы сегодня лидерами являемся", - рассказал журналистам Томенко. В субботу в регион с рабочим визитом приехал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он посетил Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения и Алтайский завод прецизионных изделий. "Мы поддержку на уровне Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития (РФ - ред.) ощущаем повсеместно, по всем направлениям", - подчеркнул Томенко. Ранее сообщалось, что Решетников похвалил главу региона за грамотное привлечение средств господдержки и уточнил, что не помнит другого региона, которому бы дали финансирование на три промышленных парка. "Развиваем в крае сразу три технопарка. "Юг Алтая", который был открыт прошлой осенью в Рубцовске, специализируется на металлургии, металлообработке и сельхозмашиностроении. "Компонент" в Барнауле направлен на развитие машиностроения. В Бийске, нашем наукограде, "Алтайбиотех" будет ориентирован на развитие биотехнологий", - написал Томенко в своём телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что на предприятиях края также производят бытовую химию, косметику, делают 3D-принтеры. И везде речь идет об импортозамещении. "Основные задачи сейчас — продолжать реализацию уже начатых проектов. И, конечно, искать новые ниши, где требуется импортозамещение. Мы занимаемся этим уже несколько лет. В этом процессе есть много нюансов и сложностей от поиска финансовых возможностей до обеспечения предприятий профессиональными кадрами. Тем не менее, останавливаться мы не намерены. Это вопрос устойчивого развития края, повышения доходов как отдельных предприятий, так и всего региона, и, конечно, каждого жителя Алтая", - написал Томенко.
https://ria.ru/20230805/gospodderzhka-1888322289.html
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экономика, россия, алтайский край, рубцовск, максим решетников, виктор томенко
Алтайский край, Экономика, Россия, Алтайский край, Рубцовск, Максим Решетников, Виктор Томенко
Томенко назвал Алтайский край лидером в выпуске почвообрабатывающей техники

Губернатор Томенко: Алтайский край лидирует по выпуску почвообрабатывающей техники

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГлава Алтайского края Виктор Томенко
Глава Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Глава Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Алтайский край - лидер в РФ по выпуску почвообрабатывающей техники, зерносушилок и фотосепараторов, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко.
"Мы уже по почвообрабатывающей сельхозтехнике являемся первыми в стране, больше 40% объёмов того, что в стране производится, мы сегодня в крае делаем, ну и производство зерносушилок, фотосепараторов и ряд еще направлений, где мы сегодня лидерами являемся", - рассказал журналистам Томенко.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Решетников похвалил Томенко за привлечение господдержки в Алтайский край
Вчера, 10:03
В субботу в регион с рабочим визитом приехал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он посетил Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения и Алтайский завод прецизионных изделий.
"Мы поддержку на уровне Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития (РФ - ред.) ощущаем повсеместно, по всем направлениям", - подчеркнул Томенко.
Ранее сообщалось, что Решетников похвалил главу региона за грамотное привлечение средств господдержки и уточнил, что не помнит другого региона, которому бы дали финансирование на три промышленных парка.
"Развиваем в крае сразу три технопарка. "Юг Алтая", который был открыт прошлой осенью в Рубцовске, специализируется на металлургии, металлообработке и сельхозмашиностроении. "Компонент" в Барнауле направлен на развитие машиностроения. В Бийске, нашем наукограде, "Алтайбиотех" будет ориентирован на развитие биотехнологий", - написал Томенко в своём телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что на предприятиях края также производят бытовую химию, косметику, делают 3D-принтеры. И везде речь идет об импортозамещении.
"Основные задачи сейчас — продолжать реализацию уже начатых проектов. И, конечно, искать новые ниши, где требуется импортозамещение. Мы занимаемся этим уже несколько лет. В этом процессе есть много нюансов и сложностей от поиска финансовых возможностей до обеспечения предприятий профессиональными кадрами. Тем не менее, останавливаться мы не намерены. Это вопрос устойчивого развития края, повышения доходов как отдельных предприятий, так и всего региона, и, конечно, каждого жителя Алтая", - написал Томенко.
Ингаляция кислородом - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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12 июля, 14:59
 
Алтайский крайЭкономикаРоссияАлтайский крайРубцовскМаксим РешетниковВиктор Томенко
 
 
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