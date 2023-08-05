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Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой" - РИА Новости, 05.08.2023
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05:50 05.08.2023 (обновлено: 05:51 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/alrosa-1888307256.html
Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой"
Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой" - РИА Новости, 05.08.2023
Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой"
Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:50
2023-08-05T05:51
сьерра-леоне
россия
алроса
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. "Алроса" работала в Сьерра-Леоне и давала понять на саммите в Сочи, что намерена вернуться. Мы всегда открыты", – сказал он. Посол добавил, что пандемия коронавируса ранее помешала развитию контактов с этой компанией, но республика надеется, что сможет выстраивать с ней связи.
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сьерра-леоне, россия, алроса, в мире
Сьерра-Леоне, Россия, Алроса, В мире
Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой"

Посол Йонгаво: власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой" по добыче алмазов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво.
"Алроса" работала в Сьерра-Леоне и давала понять на саммите в Сочи, что намерена вернуться. Мы всегда открыты", – сказал он.
Посол добавил, что пандемия коронавируса ранее помешала развитию контактов с этой компанией, но республика надеется, что сможет выстраивать с ней связи.
Зимбабве
Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов и лития
15 марта, 08:19
 
Сьерра-ЛеонеРоссияАлросаВ мире
 
 
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