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Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой"

Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой" - РИА Новости, 05.08.2023

Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой"

Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T05:50

2023-08-05T05:50

2023-08-05T05:51

сьерра-леоне

россия

алроса

в мире

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. "Алроса" работала в Сьерра-Леоне и давала понять на саммите в Сочи, что намерена вернуться. Мы всегда открыты", – сказал он. Посол добавил, что пандемия коронавируса ранее помешала развитию контактов с этой компанией, но республика надеется, что сможет выстраивать с ней связи.

https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857930153.html

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сьерра-леоне, россия, алроса, в мире