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Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой"
Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой" - РИА Новости, 05.08.2023
Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой"
Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:50
2023-08-05T05:50
2023-08-05T05:51
сьерра-леоне
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. "Алроса" работала в Сьерра-Леоне и давала понять на саммите в Сочи, что намерена вернуться. Мы всегда открыты", – сказал он. Посол добавил, что пандемия коронавируса ранее помешала развитию контактов с этой компанией, но республика надеется, что сможет выстраивать с ней связи.
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сьерра-леоне, россия, алроса, в мире
Сьерра-Леоне, Россия, Алроса, В мире
Власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой"
Посол Йонгаво: власти Сьерра-Леоне готовы сотрудничать с "Алросой" по добыче алмазов