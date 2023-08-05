https://ria.ru/20230805/alesha-1888354273.html

Экипаж танка "Алеша", разгромивший технику ВСУ, представят к награде

Экипаж танка "Алеша", разгромивший технику ВСУ, представят к награде - РИА Новости, 05.08.2023

Экипаж танка "Алеша", разгромивший технику ВСУ, представят к награде

Министр обороны Сергей Шойгу представил к присвоению званий героев России экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:21

2023-08-05T15:21

2023-08-05T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу представил к присвоению званий героев России экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в военном ведомстве. Как уточнили в министерстве, бойцы уничтожили в том бою восемь единиц техники противника."В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом", — сказали в ведомстве.После уничтожения последней машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.Когда у "Алеши" закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя направили другой танк."Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант Расим Баксиков совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место", — рассказали в министерстве.Бойцы отбуксировали вторую машину под непрекращающимся обстрелом ВСУ и спасли экипаж подбитого танка."Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более ста боевиков убитыми и ранеными", — уточнили в министерстве.Как рассказали в ведомстве, перед этим боем экипаж танка "Алеша" под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, при котором механик-водитель получил ранение. Командир эвакуировал раненого военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Баксиков принял решение занять его место в бою.В свою очередь, лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, решил заменить раненого члена экипажа и занял рабочее место командира танка, после чего выдвинулся в направлении позиций российского мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся."На подходе к одному из населенных пунктов лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос восемь единиц техники противника, в том числе два танка. Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью", — рассказали в Минобороны.Выполняя обязанности механика-водителя, Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.Как сообщали в ведомстве, сам бой случился на Запорожском направлении в июне.В конце июля в Сети широко разошлось видео этого столкновения, снятое с БПЛА.

https://ria.ru/20230801/tank-1887558199.html

https://ria.ru/20230802/tank-1887768982.html

https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html

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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений 2023-08-05T15:21 true PT2M15S

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безопасность, россия, сергей шойгу