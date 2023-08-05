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Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи - РИА Новости, 05.08.2023
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11:28 05.08.2023 (обновлено: 16:50 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/airbus-1888329896.html
Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи
Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи - РИА Новости, 05.08.2023
Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом, сообщила транспортная прокуратура. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:28
2023-08-05T16:50
происшествия
сочи
новосибирск
нижний новгород
южная транспортная прокуратура
airbus
airbus a330
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КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом, сообщила транспортная прокуратура. "Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — уточнили в надзорном ведомстве. По данным транспортной прокуратуры, накануне самолет авиакомпании "Северный ветер" готовился к высадке пассажиров и столкнулся с телескопическим трапом на территории Международного аэропорта Сочи. В телеграм-канале Международного аэропорта Сочи сообщили, что речь идет о воздушном судне Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind, следовавшем из Нижнего Новгорода, а затем по маршруту Сочи — Новосибирск. Экипаж около девяти вечера 4 августа допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика", авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт и люди вылетели по маршруту утренним рейсом — примерно в 6:54, на время ожидания пассажиров разместили в гостинице.
https://ria.ru/20230412/samolet-1864914056.html
https://ria.ru/20210727/samolet-1743077604.html
сочи
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происшествия, сочи, новосибирск, нижний новгород, южная транспортная прокуратура, airbus, airbus a330
Происшествия, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Южная транспортная прокуратура, Airbus, Airbus A330
Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи

Самолет Airbus A330 компании Nordwind повредил двигатель, задев телетрап в аэропорту Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом, сообщила транспортная прокуратура.
«
"Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — уточнили в надзорном ведомстве.
По данным транспортной прокуратуры, накануне самолет авиакомпании "Северный ветер" готовился к высадке пассажиров и столкнулся с телескопическим трапом на территории Международного аэропорта Сочи.
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В телеграм-канале Международного аэропорта Сочи сообщили, что речь идет о воздушном судне Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind, следовавшем из Нижнего Новгорода, а затем по маршруту Сочи — Новосибирск. Экипаж около девяти вечера 4 августа допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика", авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт и люди вылетели по маршруту утренним рейсом — примерно в 6:54, на время ожидания пассажиров разместили в гостинице.
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ПроисшествияСочиНовосибирскНижний НовгородЮжная транспортная прокуратураAirbusAirbus A330
 
 
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