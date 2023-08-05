https://ria.ru/20230805/airbus-1888329896.html

Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи

Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи - РИА Новости, 05.08.2023

Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом, сообщила транспортная прокуратура. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:28

2023-08-05T11:28

2023-08-05T16:50

происшествия

сочи

новосибирск

нижний новгород

южная транспортная прокуратура

airbus

airbus a330

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КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом, сообщила транспортная прокуратура. "Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — уточнили в надзорном ведомстве. По данным транспортной прокуратуры, накануне самолет авиакомпании "Северный ветер" готовился к высадке пассажиров и столкнулся с телескопическим трапом на территории Международного аэропорта Сочи. В телеграм-канале Международного аэропорта Сочи сообщили, что речь идет о воздушном судне Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind, следовавшем из Нижнего Новгорода, а затем по маршруту Сочи — Новосибирск. Экипаж около девяти вечера 4 августа допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика", авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт и люди вылетели по маршруту утренним рейсом — примерно в 6:54, на время ожидания пассажиров разместили в гостинице.

https://ria.ru/20230412/samolet-1864914056.html

https://ria.ru/20210727/samolet-1743077604.html

сочи

новосибирск

нижний новгород

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, новосибирск, нижний новгород, южная транспортная прокуратура, airbus, airbus a330