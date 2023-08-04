https://ria.ru/20230804/zrk-1888094894.html

Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении

Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.08.2023

Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении зоне спецоперации,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T05:08

2023-08-04T05:08

2023-08-04T05:08

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы прикрыли действие штурмового подразделения от разведывательного БПЛА противника на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства. По данным МО РФ, получив боевую задач расчет ЗРК "Тор-М1" совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. "Прибыв в район, военнослужащие выполнили перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу… Расчет ЗРК смог предотвратить возможные угрозы", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888094393.html

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россия, безопасность, вооруженные силы рф