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Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении
Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.08.2023
Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении
Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении зоне спецоперации,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T05:08
2023-08-04T05:08
2023-08-04T05:08
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы прикрыли действие штурмового подразделения от разведывательного БПЛА противника на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства. По данным МО РФ, получив боевую задач расчет ЗРК "Тор-М1" совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. "Прибыв в район, военнослужащие выполнили перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу… Расчет ЗРК смог предотвратить возможные угрозы", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении
Минобороны: расчет ЗРК "Тор-М1" ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
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"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы прикрыли действие штурмового подразделения от разведывательного БПЛА противника на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства.
По данным МО РФ, получив боевую задач расчет ЗРК "Тор-М1" совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства.
"Прибыв в район, военнослужащие выполнили перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу… Расчет ЗРК смог предотвратить возможные угрозы", - уточнили в министерстве.
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