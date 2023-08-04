Рейтинг@Mail.ru
Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/zrk-1888094894.html
Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении
Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.08.2023
Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении
Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении зоне спецоперации,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T05:08
2023-08-04T05:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786835176_0:183:3050:1898_1920x0_80_0_0_db90c71e00cb04db706d9e22de3f3b3f.jpg
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы прикрыли действие штурмового подразделения от разведывательного БПЛА противника на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства. По данным МО РФ, получив боевую задач расчет ЗРК "Тор-М1" совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. "Прибыв в район, военнослужащие выполнили перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу… Расчет ЗРК смог предотвратить возможные угрозы", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888094393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786835176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e8c493a1736fb3b6ee37b89d2138670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Расчет ЗРК ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении

Минобороны: расчет ЗРК "Тор-М1" ЦВО прикрыл штурмовиков на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРК "Тор" и ЗРК "Бук-М1" Вооруженных сил России
ЗРК Тор и ЗРК Бук-М1 Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор" и ЗРК "Бук-М1" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа прикрыл действие штурмовиков на краснолиманском направлении зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
«
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы прикрыли действие штурмового подразделения от разведывательного БПЛА противника на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства.
По данным МО РФ, получив боевую задач расчет ЗРК "Тор-М1" совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства.
"Прибыв в район, военнослужащие выполнили перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу… Расчет ЗРК смог предотвратить возможные угрозы", - уточнили в министерстве.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Российские военные поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала