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Дочь депутата Журавлева опровергла сообщения об австрийском гражданстве - РИА Новости, 04.08.2023
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17:50 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/zhuravlev-1888257812.html
Дочь депутата Журавлева опровергла сообщения об австрийском гражданстве
Дочь депутата Журавлева опровергла сообщения об австрийском гражданстве - РИА Новости, 04.08.2023
Дочь депутата Журавлева опровергла сообщения об австрийском гражданстве
Дочь депутата Государственной думы Алексея Журавлёва Надежда рассказала РИА Новости, что не живет в Австрии, гражданства этой страны у нее нет, ее... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:50
2023-08-04T17:50
политика
россия
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дочь депутата Государственной думы Алексея Журавлёва Надежда рассказала РИА Новости, что не живет в Австрии, гражданства этой страны у нее нет, ее местопребывания – Россия, здесь же живет и ее ребенок. Ранее телеграм-каналы сообщили, что дочь Журавлева якобы живет в Австрии и замужем за человеком по фамилии Латшенбергер. "И у меня, и у ребенка только российское гражданство, и никогда не было другого. Живу и работаю я тоже в России, разрываясь между Воронежем, где родилась, и Москвой, где в Госдуме работает мой отец. Сына назвала в честь папы – Алексей – и сейчас он, пусть и маленький, но уже самостоятельно отдыхает в отечественном лагере патриотической направленности", - сообщила Журавлева. Также она отметила, что с политическими взглядами отца всегда была согласна и поддерживает каждое сказанное им слово. "Я, как и он, патриот своей страны, и всегда им буду. Насколько возможно, помогаю и буду помогать фронту, чтобы приблизить нашу общую победу. Кстати, и причиной изначальных разногласий с моим бывшим мужем была позиция по Донбассу. С 2017 я с этим человеком – не хочу даже называть его по имени – не общаюсь и впредь не собираюсь это делать. Более того, сейчас идут судебные процессы по лишению его родительских прав", - рассказала она. Также она отметила, что на опубликованных в материале фото не она, а то, что ее бывший муж публикует в соцсетях, не имеет к ней никакого отношения. "Насколько мне известно, его нынешняя супруга – с Украины, и, вероятно, именно это каким-то образом влияет и на его мировоззрение, своего рода антироссийское зомбирование, в котором на Западе давно уже преуспели", - отметила дочь депутата.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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политика, россия, алексей журавлев , госдума рф
Политика, Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Дочь депутата Журавлева опровергла сообщения об австрийском гражданстве

Дочь депутата Журавлева Надежда заявила, что живет в России и разделяет позицию отца

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дочь депутата Государственной думы Алексея Журавлёва Надежда рассказала РИА Новости, что не живет в Австрии, гражданства этой страны у нее нет, ее местопребывания – Россия, здесь же живет и ее ребенок.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что дочь Журавлева якобы живет в Австрии и замужем за человеком по фамилии Латшенбергер.
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"И у меня, и у ребенка только российское гражданство, и никогда не было другого. Живу и работаю я тоже в России, разрываясь между Воронежем, где родилась, и Москвой, где в Госдуме работает мой отец. Сына назвала в честь папы – Алексей – и сейчас он, пусть и маленький, но уже самостоятельно отдыхает в отечественном лагере патриотической направленности", - сообщила Журавлева.
Также она отметила, что с политическими взглядами отца всегда была согласна и поддерживает каждое сказанное им слово. "Я, как и он, патриот своей страны, и всегда им буду. Насколько возможно, помогаю и буду помогать фронту, чтобы приблизить нашу общую победу. Кстати, и причиной изначальных разногласий с моим бывшим мужем была позиция по Донбассу. С 2017 я с этим человеком – не хочу даже называть его по имени – не общаюсь и впредь не собираюсь это делать. Более того, сейчас идут судебные процессы по лишению его родительских прав", - рассказала она.
Также она отметила, что на опубликованных в материале фото не она, а то, что ее бывший муж публикует в соцсетях, не имеет к ней никакого отношения. "Насколько мне известно, его нынешняя супруга – с Украины, и, вероятно, именно это каким-то образом влияет и на его мировоззрение, своего рода антироссийское зомбирование, в котором на Западе давно уже преуспели", - отметила дочь депутата.
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