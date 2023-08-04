https://ria.ru/20230804/zhuravlev-1888257812.html

Дочь депутата Журавлева опровергла сообщения об австрийском гражданстве

Дочь депутата Журавлева опровергла сообщения об австрийском гражданстве - РИА Новости, 04.08.2023

Дочь депутата Журавлева опровергла сообщения об австрийском гражданстве

Дочь депутата Государственной думы Алексея Журавлёва Надежда рассказала РИА Новости, что не живет в Австрии, гражданства этой страны у нее нет, ее... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:50

2023-08-04T17:50

2023-08-04T17:50

политика

россия

алексей журавлев

госдума рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дочь депутата Государственной думы Алексея Журавлёва Надежда рассказала РИА Новости, что не живет в Австрии, гражданства этой страны у нее нет, ее местопребывания – Россия, здесь же живет и ее ребенок. Ранее телеграм-каналы сообщили, что дочь Журавлева якобы живет в Австрии и замужем за человеком по фамилии Латшенбергер. "И у меня, и у ребенка только российское гражданство, и никогда не было другого. Живу и работаю я тоже в России, разрываясь между Воронежем, где родилась, и Москвой, где в Госдуме работает мой отец. Сына назвала в честь папы – Алексей – и сейчас он, пусть и маленький, но уже самостоятельно отдыхает в отечественном лагере патриотической направленности", - сообщила Журавлева. Также она отметила, что с политическими взглядами отца всегда была согласна и поддерживает каждое сказанное им слово. "Я, как и он, патриот своей страны, и всегда им буду. Насколько возможно, помогаю и буду помогать фронту, чтобы приблизить нашу общую победу. Кстати, и причиной изначальных разногласий с моим бывшим мужем была позиция по Донбассу. С 2017 я с этим человеком – не хочу даже называть его по имени – не общаюсь и впредь не собираюсь это делать. Более того, сейчас идут судебные процессы по лишению его родительских прав", - рассказала она. Также она отметила, что на опубликованных в материале фото не она, а то, что ее бывший муж публикует в соцсетях, не имеет к ней никакого отношения. "Насколько мне известно, его нынешняя супруга – с Украины, и, вероятно, именно это каким-то образом влияет и на его мировоззрение, своего рода антироссийское зомбирование, в котором на Западе давно уже преуспели", - отметила дочь депутата.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, алексей журавлев , госдума рф