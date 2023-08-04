Польша попросила у ЕС миллиард евро на вывоз зерна с Украины, сообщили СМИ
PAP: Польша попросила у ЕС миллиард евро на инфраструктуру для вывоза зерна с Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Польша направила Еврокомиссии расчеты, согласно которым на расширение инфраструктуры для вывоза зерна и других сельскохозяйственных продуктов с Украины через польско-украинскую границу стране требуется один миллиард евро, сообщает агентство РАР со ссылкой на источники.
"Около 500 миллионов евро необходимо для расширения пограничных терминалов для большегрузных автомобилей (Дорогуск-Ягодзин, Гребенне-Рава Руска, Корчова-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле. Польша считает эти инвестиции приоритетными. Оставшиеся более 500 миллионов евро будут выделены в том числе на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и инфраструктуры управления грузовым движением на границе", - говорится в сообщении.
Эту информацию РАР подтвердил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось.
"Уже 1,5 года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку. Однако для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Еврокомиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры", - сказал он.
Маршрут вывоза зерна с Украины через Польшу приобрёл актуальность после прекращения зерновой сделки. Ранее действовавшая черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Ранее в Кремле сообщили, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".