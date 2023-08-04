https://ria.ru/20230804/zerno-1888141687.html

Польша попросила у ЕС миллиард евро на вывоз зерна с Украины, сообщили СМИ

Польша попросила у ЕС миллиард евро на вывоз зерна с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.08.2023

Польша попросила у ЕС миллиард евро на вывоз зерна с Украины, сообщили СМИ

Польша направила Еврокомиссии расчеты, согласно которым на расширение инфраструктуры для вывоза зерна и других сельскохозяйственных продуктов с Украины через... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:53

2023-08-04T11:53

2023-08-04T11:54

польша

украина

евросоюз

еврокомиссия

зерновая сделка

экономика

в мире

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ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Польша направила Еврокомиссии расчеты, согласно которым на расширение инфраструктуры для вывоза зерна и других сельскохозяйственных продуктов с Украины через польско-украинскую границу стране требуется один миллиард евро, сообщает агентство РАР со ссылкой на источники. "Около 500 миллионов евро необходимо для расширения пограничных терминалов для большегрузных автомобилей (Дорогуск-Ягодзин, Гребенне-Рава Руска, Корчова-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле. Польша считает эти инвестиции приоритетными. Оставшиеся более 500 миллионов евро будут выделены в том числе на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и инфраструктуры управления грузовым движением на границе", - говорится в сообщении. Эту информацию РАР подтвердил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось. "Уже 1,5 года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку. Однако для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Еврокомиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры", - сказал он. Маршрут вывоза зерна с Украины через Польшу приобрёл актуальность после прекращения зерновой сделки. Ранее действовавшая черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ранее в Кремле сообщили, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".

https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

https://ria.ru/20230803/vyzov-1887895175.html

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польша, украина, евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка, экономика, в мире