https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888203497.html

Зеленский заявил, что обсудил ВПК, высокоточное оружие и зерновой коридор

Зеленский заявил, что обсудил ВПК, высокоточное оружие и зерновой коридор - РИА Новости, 04.08.2023

Зеленский заявил, что обсудил ВПК, высокоточное оружие и зерновой коридор

Владимир Зеленский заявил в пятницу в своем телеграм-канале, что в ходе заседания ставки главнокомандующего обсуждались развитие военно-промышленного комплекса, РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:11

2023-08-04T15:11

2023-08-04T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

алексей неижпапа

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу в своем телеграм-канале, что в ходе заседания ставки главнокомандующего обсуждались развитие военно-промышленного комплекса, применение высокоточного оружия и зерновой коридор. "Напряженная трехчасовая ставка. Развитие военно-промышленного комплекса. Доклад министра (по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра) Камышина. Максимально упрощаем процедуры наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами. Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время озвучивания деталей, но результатами удовлетворены", - написал Зеленский. По его словам, отдельно обсуждался вопрос "зернового коридора". С докладом выступили министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, командующий ВМС Алексей Неижпапа, представители разведки. Зеленский отметил, что также обсудили обстановку на фронте, заслушали доклады "по всем направлениям". Выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886551231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, алексей неижпапа, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр