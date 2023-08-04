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Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 04.08.2023 (обновлено: 17:23 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888111298.html
Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети
Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети - РИА Новости, 04.08.2023
Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети
Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава России Владимир Путин пытается спровоцировать глобальную... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:43
2023-08-04T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
черное море
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава России Владимир Путин пытается спровоцировать глобальную катастрофу и обвал продовольственных рынков. "Зеленский — королева драмы", — написал один из комментаторов."Прекратите использовать деньги американских налогоплательщиков &lt;...&gt;", — отметил другой. "Нужно вести переговоры о заключении мирного договора", — поддержал третий. "Зеленский – марионеточный пес НАТО, ведущий американскую войну за счет жизней украинцев", — поделился мнением еще один из пользователей. "&lt;...&gt; Хватит брать деньги у Запада на конфликт, который вы никогда не выиграете", — заключили читатели. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.
https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888105742.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, черное море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Черное море
Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети

В Twitter осудили слова Зеленского о попытке Путина спровоцировать глобальную катастрофу

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава России Владимир Путин пытается спровоцировать глобальную катастрофу и обвал продовольственных рынков.

"Зеленский — королева драмы", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
СМИ: премьер Польши отвесил Зеленскому "пощечину"
09:09
"Прекратите использовать деньги американских налогоплательщиков <...>", — отметил другой.

"Нужно вести переговоры о заключении мирного договора", — поддержал третий.

"Зеленский – марионеточный пес НАТО, ведущий американскую войну за счет жизней украинцев", — поделился мнением еще один из пользователей.

"<...> Хватит брать деньги у Запада на конфликт, который вы никогда не выиграете", — заключили читатели.

Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаЧерное море
 
 
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