Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети
В Twitter осудили слова Зеленского о попытке Путина спровоцировать глобальную катастрофу
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
"Прекратите использовать деньги американских налогоплательщиков <...>", — отметил другой.
"Нужно вести переговоры о заключении мирного договора", — поддержал третий.
"Зеленский – марионеточный пес НАТО, ведущий американскую войну за счет жизней украинцев", — поделился мнением еще один из пользователей.
"<...> Хватит брать деньги у Запада на конфликт, который вы никогда не выиграете", — заключили читатели.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.
"Нужно вести переговоры о заключении мирного договора", — поддержал третий.
"Зеленский – марионеточный пес НАТО, ведущий американскую войну за счет жизней украинцев", — поделился мнением еще один из пользователей.
"<...> Хватит брать деньги у Запада на конфликт, который вы никогда не выиграете", — заключили читатели.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.