https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888111298.html

Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети

Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети - РИА Новости, 04.08.2023

Громкое обвинение Зеленского в адрес Путина вызвало шок в Сети

Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава России Владимир Путин пытается спровоцировать глобальную... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:43

2023-08-04T09:43

2023-08-04T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава России Владимир Путин пытается спровоцировать глобальную катастрофу и обвал продовольственных рынков. "Зеленский — королева драмы", — написал один из комментаторов."Прекратите использовать деньги американских налогоплательщиков <...>", — отметил другой. "Нужно вести переговоры о заключении мирного договора", — поддержал третий. "Зеленский – марионеточный пес НАТО, ведущий американскую войну за счет жизней украинцев", — поделился мнением еще один из пользователей. "<...> Хватит брать деньги у Запада на конфликт, который вы никогда не выиграете", — заключили читатели. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.

https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888105742.html

россия

украина

черное море

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