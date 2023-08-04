https://ria.ru/20230804/zakon-1888260599.html

В России запретили высаживать инвалидов из наземного транспорта

В России запретили высаживать инвалидов из наземного транспорта - РИА Новости, 04.08.2023

В России запретили высаживать инвалидов из наземного транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон с целью запретить высаживать при безбилетном проезде в наземном городском транспорте инвалидов первой группы... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:02

2023-08-04T18:02

2023-08-04T18:02

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155984/50/1559845071_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_9d1b6ffe7ab6813600a008d2444e7b03.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон с целью запретить высаживать при безбилетном проезде в наземном городском транспорте инвалидов первой группы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом вносятся изменения в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации", чтобы запретить высаживать из наземного городского транспорта не только детей до 16 лет, но и инвалидов первой группы. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20230804/zakon-1888248123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин