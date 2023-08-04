https://ria.ru/20230804/zakon-1888260599.html
В России запретили высаживать инвалидов из наземного транспорта
В России запретили высаживать инвалидов из наземного транспорта - РИА Новости, 04.08.2023
В России запретили высаживать инвалидов из наземного транспорта
Президент России Владимир Путин подписал закон с целью запретить высаживать при безбилетном проезде в наземном городском транспорте инвалидов первой группы... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:02
2023-08-04T18:02
2023-08-04T18:02
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон с целью запретить высаживать при безбилетном проезде в наземном городском транспорте инвалидов первой группы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом вносятся изменения в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации", чтобы запретить высаживать из наземного городского транспорта не только детей до 16 лет, но и инвалидов первой группы. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России запретили высаживать инвалидов из наземного транспорта
Путин подписал закон о запрете высадки инвалидов первой группы из наземного транспорта