https://ria.ru/20230804/zakon-1888258161.html

Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:53

2023-08-04T17:53

2023-08-04T21:42

общество

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета "ОБЖ" — "Основы безопасности и защиты Родины".Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его положением о формировании у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.Также инициативой дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Закон также изменяет название предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Одним из авторов этой идеи стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Кроме того, закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончании школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.

https://ria.ru/20230804/putin-1888245626.html

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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф