https://ria.ru/20230804/zakon-1888258161.html
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:53
2023-08-04T17:53
2023-08-04T21:42
общество
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета "ОБЖ" — "Основы безопасности и защиты Родины".Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его положением о формировании у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.Также инициативой дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Закон также изменяет название предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Одним из авторов этой идеи стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Кроме того, закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончании школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
https://ria.ru/20230804/putin-1888245626.html
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Президент Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников и серебряных медалях
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета "ОБЖ" — "Основы безопасности и защиты Родины".
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его положением о формировании у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Также инициативой дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Закон также изменяет название предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Одним из авторов этой идеи стал спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
Кроме того, закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончании школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.
Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
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