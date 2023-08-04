https://ria.ru/20230804/zakon-1888248123.html

Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью

Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:30

2023-08-04T17:30

2023-08-04T17:30

общество

россия

ирина рукавишникова

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "По закону дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях вместе со своими сверстниками. При этом детские оздоровительные организация должны устранить "барьеры" и стать доступными для детей с ОВЗ", - объясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Сенатор отмечала, что регионы смогут устанавливать квоты, а затем распределять их между оздоровительными учреждениями, "учитывая их условия и приспособленность к приему особенных детей". "Считаю, что летний отдых в компании сверстников пойдет на пользу здоровью и эмоциональному развитию ребенка с инвалидностью, а также повысит самостоятельность и коммуникабельность", - подчеркивала Рукавишникова.

https://ria.ru/20230804/putin-1888245626.html

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общество, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, владимир путин