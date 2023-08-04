Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/zakon-1888248123.html
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:30
2023-08-04T17:30
общество
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879942606_0:32:3336:1909_1920x0_80_0_0_ab33640e4a3a0f4372824fb50e24f5f4.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "По закону дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях вместе со своими сверстниками. При этом детские оздоровительные организация должны устранить "барьеры" и стать доступными для детей с ОВЗ", - объясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Сенатор отмечала, что регионы смогут устанавливать квоты, а затем распределять их между оздоровительными учреждениями, "учитывая их условия и приспособленность к приему особенных детей". "Считаю, что летний отдых в компании сверстников пойдет на пользу здоровью и эмоциональному развитию ребенка с инвалидностью, а также повысит самостоятельность и коммуникабельность", - подчеркивала Рукавишникова.
https://ria.ru/20230804/putin-1888245626.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879942606_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_f22c04c5f196e4d4232ffe26445ac5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, владимир путин
Общество, Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью

Путин подписал закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью в летних лагерях

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орленок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Дети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"По закону дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях вместе со своими сверстниками. При этом детские оздоровительные организация должны устранить "барьеры" и стать доступными для детей с ОВЗ", - объясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Сенатор отмечала, что регионы смогут устанавливать квоты, а затем распределять их между оздоровительными учреждениями, "учитывая их условия и приспособленность к приему особенных детей".
"Считаю, что летний отдых в компании сверстников пойдет на пользу здоровью и эмоциональному развитию ребенка с инвалидностью, а также повысит самостоятельность и коммуникабельность", - подчеркивала Рукавишникова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Путин подписал закон о сроке трудового договора с педагогами вузов
Вчера, 17:24
 
ОбществоРоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала