https://ria.ru/20230804/zakon-1888248123.html
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:30
2023-08-04T17:30
2023-08-04T17:30
общество
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "По закону дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях вместе со своими сверстниками. При этом детские оздоровительные организация должны устранить "барьеры" и стать доступными для детей с ОВЗ", - объясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Сенатор отмечала, что регионы смогут устанавливать квоты, а затем распределять их между оздоровительными учреждениями, "учитывая их условия и приспособленность к приему особенных детей". "Считаю, что летний отдых в компании сверстников пойдет на пользу здоровью и эмоциональному развитию ребенка с инвалидностью, а также повысит самостоятельность и коммуникабельность", - подчеркивала Рукавишникова.
https://ria.ru/20230804/putin-1888245626.html
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общество, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, владимир путин
Общество, Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Путин подписал закон об отдыхе детей с инвалидностью
Путин подписал закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью в летних лагерях