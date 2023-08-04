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Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах

Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах - РИА Новости, 04.08.2023

Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах

В акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила РИА Новости оператор системы... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T06:04

2023-08-04T06:04

2023-08-04T06:39

новороссийск

происшествия

россия

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СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. В акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила РИА Новости оператор системы "112"."Информация вся передана вся в спецслужбы, разбираются… обращения были", — сказала оператор диспетчерской службы.По данным Каспийского трубопроводного консорциума, его инфраструктура под Новороссийском после взрывов в акватории не повреждена, погрузка нефти проходит штатно.В пятницу власти Крыма сообщили, что в нескольких районах полуострова сработали системы противовоздушной обороны. ПВО сбила все объекты, повреждений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230803/obstrel-1888080119.html

новороссийск

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новороссийск, происшествия, россия