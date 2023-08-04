https://ria.ru/20230804/vzryvy-1888096221.html
Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах
Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах - РИА Новости, 04.08.2023
Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах
В акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила РИА Новости оператор системы... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T06:04
2023-08-04T06:04
2023-08-04T06:39
новороссийск
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/50/399625018_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_989bf6f8bf7ca3fbd3067aca246e29e1.jpg
СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. В акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила РИА Новости оператор системы "112"."Информация вся передана вся в спецслужбы, разбираются… обращения были", — сказала оператор диспетчерской службы.По данным Каспийского трубопроводного консорциума, его инфраструктура под Новороссийском после взрывов в акватории не повреждена, погрузка нефти проходит штатно.В пятницу власти Крыма сообщили, что в нескольких районах полуострова сработали системы противовоздушной обороны. ПВО сбила все объекты, повреждений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888080119.html
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/50/399625018_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b4a9ec20583269a5451bba59e4c49094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, происшествия, россия
Новороссийск, Происшествия, Россия
Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах
Экстренные службы Новороссийска подтвердили информацию о взрывах, разбираются спецслужбы
СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. В акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила РИА Новости оператор системы "112".
«
"Информация вся передана вся в спецслужбы, разбираются… обращения были", — сказала оператор диспетчерской службы.
По данным Каспийского трубопроводного консорциума, его инфраструктура под Новороссийском после взрывов в акватории не повреждена, погрузка нефти проходит штатно.
В пятницу власти Крыма сообщили, что в нескольких районах полуострова сработали системы противовоздушной обороны. ПВО сбила все объекты, повреждений и пострадавших нет.
Тепловой контур в жилых домах белгородского Шебекино закрыт из-за обстрела