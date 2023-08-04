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Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах - РИА Новости, 04.08.2023
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06:04 04.08.2023 (обновлено: 06:39 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vzryvy-1888096221.html
Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах
Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах - РИА Новости, 04.08.2023
Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах
В акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила РИА Новости оператор системы... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T06:04
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новороссийск
происшествия
россия
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СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. В акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила РИА Новости оператор системы "112"."Информация вся передана вся в спецслужбы, разбираются… обращения были", — сказала оператор диспетчерской службы.По данным Каспийского трубопроводного консорциума, его инфраструктура под Новороссийском после взрывов в акватории не повреждена, погрузка нефти проходит штатно.В пятницу власти Крыма сообщили, что в нескольких районах полуострова сработали системы противовоздушной обороны. ПВО сбила все объекты, повреждений и пострадавших нет.
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новороссийск, происшествия, россия
Новороссийск, Происшествия, Россия
Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах

Экстренные службы Новороссийска подтвердили информацию о взрывах, разбираются спецслужбы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 4 авг РИА Новости. В акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила РИА Новости оператор системы "112".
«
"Информация вся передана вся в спецслужбы, разбираются… обращения были", — сказала оператор диспетчерской службы.
По данным Каспийского трубопроводного консорциума, его инфраструктура под Новороссийском после взрывов в акватории не повреждена, погрузка нефти проходит штатно.
В пятницу власти Крыма сообщили, что в нескольких районах полуострова сработали системы противовоздушной обороны. ПВО сбила все объекты, повреждений и пострадавших нет.
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