https://ria.ru/20230804/vzryv-1888294769.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 04.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T22:55

2023-08-04T22:55

2023-08-04T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Официальной информации о взрывах на данный момент не поступало. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20230729/kozyr-1887010224.html

харьковская область

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2023

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в мире, харьковская область