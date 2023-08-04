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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T22:55
2023-08-04T22:55
2023-08-04T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Официальной информации о взрывах на данный момент не поступало. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Страна: в Харьковской области прогремели взрывы