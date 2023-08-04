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На Воткинском заводе в Удмуртии прогремел взрыв

На Воткинском заводе в Удмуртии прогремел взрыв - РИА Новости, 04.08.2023

На Воткинском заводе в Удмуртии прогремел взрыв

Взрыв с задымлением произошел на территории Воткинского завода в Удмуртии, где производят в том числе военную технику. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:00

2023-08-04T19:00

2023-08-04T19:04

происшествия

воткинский завод

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УФА, 4 авг - РИА Новости. Взрыв с задымлением произошел на территории Воткинского завода в Удмуртии, где производят в том числе военную технику. "Сегодня (4 августа 2023 года) на территории производственной площадки АО "Воткинский завод" произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением", - сообщает завод в своем телеграм-канале. Отмечается, что никто из работников предприятия не пострадал. "Угроза жизни и здоровью отсутствует. Подразделения предприятия работают в штатном режиме",- добавили в пресс-службе завода. Согласно открытым данным, Воткинский завод производит нефтегазовое и горное оборудование, товары народного потребления, станки, военную технику, буровое оборудование и нефтегазовую арматуру.

https://ria.ru/20230804/vzryv-1888217446.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воткинский завод