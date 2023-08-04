В МЧС рассказали о последствиях взрыва газа в многоэтажном доме в Канске
МЧС: в Красноярском крае из многоэтажного дома эвакуировали 200 человек после взрыва газа
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Более 200 человек, из них 20 детей, эвакуированы из дома в Канске Красноярского края, где взорвался бытовой газ, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее в ГУ МВД сообщили, что вечером в пятницу хлопок бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы. По данным СК региона, в дома проводились работы по замене труб газового оборудования. В связи с хлопком бытового газа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
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© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
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© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
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На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
1 из 3
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
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На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
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По данным краевого главка МЧС, на место выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона а также полиция и медики в составе 38 человек и 14 единиц техники.
"По прибытию установлено, что стены дома не повреждены. Повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Эвакуировались 200 человек, из них 20 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 18.15 местного времени пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.