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В МЧС рассказали о последствиях взрыва газа в многоэтажном доме в Канске - РИА Новости, 04.08.2023
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15:44 04.08.2023 (обновлено: 16:04 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vzryv-1888217446.html
В МЧС рассказали о последствиях взрыва газа в многоэтажном доме в Канске
В МЧС рассказали о последствиях взрыва газа в многоэтажном доме в Канске - РИА Новости, 04.08.2023
В МЧС рассказали о последствиях взрыва газа в многоэтажном доме в Канске
Более 200 человек, из них 20 детей, эвакуированы из дома в Канске Красноярского края, где взорвался бытовой газ, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:44
2023-08-04T16:04
происшествия
канск
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Более 200 человек, из них 20 детей, эвакуированы из дома в Канске Красноярского края, где взорвался бытовой газ, сообщает краевой главк МЧС.Ранее в ГУ МВД сообщили, что вечером в пятницу хлопок бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы. По данным СК региона, в дома проводились работы по замене труб газового оборудования. В связи с хлопком бытового газа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.По данным краевого главка МЧС, на место выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона а также полиция и медики в составе 38 человек и 14 единиц техники."По прибытию установлено, что стены дома не повреждены. Повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Эвакуировались 200 человек, из них 20 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 18.15 местного времени пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
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происшествия, канск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В МЧС рассказали о последствиях взрыва газа в многоэтажном доме в Канске

МЧС: в Красноярском крае из многоэтажного дома эвакуировали 200 человек после взрыва газа

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Более 200 человек, из них 20 детей, эвакуированы из дома в Канске Красноярского края, где взорвался бытовой газ, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее в ГУ МВД сообщили, что вечером в пятницу хлопок бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы. По данным СК региона, в дома проводились работы по замене труб газового оборудования. В связи с хлопком бытового газа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
1 из 3
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
2 из 3
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
3 из 3
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
1 из 3
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
2 из 3
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
3 из 3
По данным краевого главка МЧС, на место выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона а также полиция и медики в составе 38 человек и 14 единиц техники.
"По прибытию установлено, что стены дома не повреждены. Повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Эвакуировались 200 человек, из них 20 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 18.15 местного времени пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
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Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
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ПроисшествияКанскКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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