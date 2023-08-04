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В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске - РИА Новости, 04.08.2023
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15:33 04.08.2023 (обновлено: 15:52 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vzryv-1888213736.html
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске - РИА Новости, 04.08.2023
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске
Хлопок бытового газа в многоэтажном доме в Канске произошел во время работ по замене трубопровода, сообщает региональный главк СК РФ РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:33
2023-08-04T15:52
происшествия
канск
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россия
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Хлопок бытового газа в многоэтажном доме в Канске произошел во время работ по замене трубопровода, сообщает региональный главк СК РФРанее в ГУМВД рассказали, что вечером в пятницу произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке на улице Каландарашвили в Канске. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы."Следствием установлено, что сегодня в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канск при выполнении работ по замене трубопровода произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадало несколько человек", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), отмечается в релизе.На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
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происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Канск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске

СК: взрыв бытового газа в многоэтажке в Канске произошел во время замены трубопровода

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Хлопок бытового газа в многоэтажном доме в Канске произошел во время работ по замене трубопровода, сообщает региональный главк СК РФ
Ранее в ГУМВД рассказали, что вечером в пятницу произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке на улице Каландарашвили в Канске. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
"Следствием установлено, что сегодня в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канск при выполнении работ по замене трубопровода произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадало несколько человек", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), отмечается в релизе.
На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
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9 февраля, 07:17
 
ПроисшествияКанскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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