https://ria.ru/20230804/vzryv-1888213736.html
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске - РИА Новости, 04.08.2023
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске
Хлопок бытового газа в многоэтажном доме в Канске произошел во время работ по замене трубопровода, сообщает региональный главк СК РФ РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:33
2023-08-04T15:33
2023-08-04T15:52
происшествия
канск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888214675_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a1358f45b66c9b18879d467e03287c1.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Хлопок бытового газа в многоэтажном доме в Канске произошел во время работ по замене трубопровода, сообщает региональный главк СК РФРанее в ГУМВД рассказали, что вечером в пятницу произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке на улице Каландарашвили в Канске. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы."Следствием установлено, что сегодня в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канск при выполнении работ по замене трубопровода произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадало несколько человек", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), отмечается в релизе.На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html
канск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888214675_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0fbd652e1774f8d8b523e0258ee348bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Канск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске
СК: взрыв бытового газа в многоэтажке в Канске произошел во время замены трубопровода
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости.
Хлопок бытового газа в многоэтажном доме в Канске произошел во время работ по замене трубопровода, сообщает региональный главк СК
РФ
Ранее в ГУМВД рассказали, что вечером в пятницу произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке на улице Каландарашвили в Канске. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы.
"Следствием установлено, что сегодня в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канск при выполнении работ по замене трубопровода произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадало несколько человек", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), отмечается в релизе.
На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах