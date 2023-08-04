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В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске

В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске - РИА Новости, 04.08.2023

В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске

Хлопок бытового газа в многоэтажном доме в Канске произошел во время работ по замене трубопровода, сообщает региональный главк СК РФ РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:33

2023-08-04T15:33

2023-08-04T15:52

происшествия

канск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Хлопок бытового газа в многоэтажном доме в Канске произошел во время работ по замене трубопровода, сообщает региональный главк СК РФРанее в ГУМВД рассказали, что вечером в пятницу произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке на улице Каландарашвили в Канске. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы."Следствием установлено, что сегодня в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канск при выполнении работ по замене трубопровода произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадало несколько человек", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), отмечается в релизе.На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

канск

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происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), россия