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Семь человек госпитализировали после взрыва газа в доме в Канске - РИА Новости, 04.08.2023
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15:24 04.08.2023 (обновлено: 15:32 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vzryv-1888210702.html
Семь человек госпитализировали после взрыва газа в доме в Канске
Семь человек госпитализировали после взрыва газа в доме в Канске - РИА Новости, 04.08.2023
Семь человек госпитализировали после взрыва газа в доме в Канске
Одиннадцать человек обратились к медикам после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске Красноярского края, из них семеро госпитализировано, сообщили РИА... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:24
2023-08-04T15:32
происшествия
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек обратились к медикам после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске Красноярского края, из них семеро госпитализировано, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Ранее в ГУ МВД сообщили, что вечером в пятницу хлопок бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По предварительным данным, пострадали четыре человека."Всего 11 обратившихся за медицинской помощью, из них семеро госпитализированных, несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что всем оказывается необходимая помощь. Медики продолжают осмотр, и число обратившихся может измениться.
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происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
Семь человек госпитализировали после взрыва газа в доме в Канске

После взрыва в Канске 11 человек обратились за помощью медиков, семерых госпитализировали

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек обратились к медикам после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске Красноярского края, из них семеро госпитализировано, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в ГУ МВД сообщили, что вечером в пятницу хлопок бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
"Всего 11 обратившихся за медицинской помощью, из них семеро госпитализированных, несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что всем оказывается необходимая помощь. Медики продолжают осмотр, и число обратившихся может измениться.
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ПроисшествияКанскКрасноярский край
 
 
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