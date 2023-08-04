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Семь человек госпитализировали после взрыва газа в доме в Канске

Семь человек госпитализировали после взрыва газа в доме в Канске - РИА Новости, 04.08.2023

Семь человек госпитализировали после взрыва газа в доме в Канске

Одиннадцать человек обратились к медикам после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске Красноярского края, из них семеро госпитализировано, сообщили РИА... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:24

2023-08-04T15:24

2023-08-04T15:32

происшествия

канск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек обратились к медикам после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске Красноярского края, из них семеро госпитализировано, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Ранее в ГУ МВД сообщили, что вечером в пятницу хлопок бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По предварительным данным, пострадали четыре человека."Всего 11 обратившихся за медицинской помощью, из них семеро госпитализированных, несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что всем оказывается необходимая помощь. Медики продолжают осмотр, и число обратившихся может измениться.

https://ria.ru/20230803/oborudovanie-1887909634.html

канск

красноярский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, канск, красноярский край