https://ria.ru/20230804/vydra-1888263806.html

В США при нападении выдры пострадали три женщины

В США при нападении выдры пострадали три женщины - РИА Новости, 04.08.2023

В США при нападении выдры пострадали три женщины

Выдра в США напала на сплавлявшихся по реке трёх женщин, одна из них с серьёзными укусами попала в больницу, две другие получили легкие ранения, сообщает... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:24

2023-08-04T18:24

2023-08-04T18:24

сша

монтана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130640/44/1306404425_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_05d9d3627dfa5800b0eba35d66546145.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Выдра в США напала на сплавлявшихся по реке трёх женщин, одна из них с серьёзными укусами попала в больницу, две другие получили легкие ранения, сообщает американский телеканал NBC Montana со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы. Инцидент произошёл в штате Монтана. После нападения животного женщины смогли выбраться из воды, а выдра уплыла. Добравшись до берега, они позвонили в службу 911 и заявили, что во время плавания на них напала выдра. "Нападение по меньшей мере одной выдры в реке Джефферсон ... привело к ранению трёх женщин, одну из которых пришлось срочно доставить по воздуху в больницу", - передаёт телеканал со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов. По словам младшего шерифа округа Джефферсон Джеймса Эверетта, у одной из женщин были сильно искусаны лицо и руки, и её пришлось доставить вертолётом в больницу. У двух других женщин были поверхностные ранения, им оказали помощь сотрудники службы спасения. Он также отметил, что спасателям пришлось использовать реактивный катер и мотовездеход, чтобы добраться до места происшествия, так как инцидент произошел в отдалённом месте. "Нападения выдр на людей редки, но выдры могут защищаться. В апреле они рожают детёнышей, и их можно встретить в воде в конце лета, что может привести к столкновению", - сказал руководитель информационно-образовательной программы местного департамента рыбного хозяйства, дикой природы и парков Морган Якобсен.

https://ria.ru/20230609/medved-1877315487.html

сша

монтана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, монтана