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В США при нападении выдры пострадали три женщины
В США при нападении выдры пострадали три женщины - РИА Новости, 04.08.2023
В США при нападении выдры пострадали три женщины
Выдра в США напала на сплавлявшихся по реке трёх женщин, одна из них с серьёзными укусами попала в больницу, две другие получили легкие ранения, сообщает... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:24
2023-08-04T18:24
2023-08-04T18:24
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Выдра в США напала на сплавлявшихся по реке трёх женщин, одна из них с серьёзными укусами попала в больницу, две другие получили легкие ранения, сообщает американский телеканал NBC Montana со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы. Инцидент произошёл в штате Монтана. После нападения животного женщины смогли выбраться из воды, а выдра уплыла. Добравшись до берега, они позвонили в службу 911 и заявили, что во время плавания на них напала выдра. "Нападение по меньшей мере одной выдры в реке Джефферсон ... привело к ранению трёх женщин, одну из которых пришлось срочно доставить по воздуху в больницу", - передаёт телеканал со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов. По словам младшего шерифа округа Джефферсон Джеймса Эверетта, у одной из женщин были сильно искусаны лицо и руки, и её пришлось доставить вертолётом в больницу. У двух других женщин были поверхностные ранения, им оказали помощь сотрудники службы спасения. Он также отметил, что спасателям пришлось использовать реактивный катер и мотовездеход, чтобы добраться до места происшествия, так как инцидент произошел в отдалённом месте. "Нападения выдр на людей редки, но выдры могут защищаться. В апреле они рожают детёнышей, и их можно встретить в воде в конце лета, что может привести к столкновению", - сказал руководитель информационно-образовательной программы местного департамента рыбного хозяйства, дикой природы и парков Морган Якобсен.
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сша, монтана
В США при нападении выдры пострадали три женщины
В американском штате Монтана выдра напала на сплавлявшихся по реке трех женщин
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Выдра в США напала на сплавлявшихся по реке трёх женщин, одна из них с серьёзными укусами попала в больницу, две другие получили легкие ранения, сообщает американский телеканал NBC Montana
со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы.
Инцидент произошёл в штате Монтана
. После нападения животного женщины смогли выбраться из воды, а выдра уплыла. Добравшись до берега, они позвонили в службу 911 и заявили, что во время плавания на них напала выдра.
"Нападение по меньшей мере одной выдры в реке Джефферсон ... привело к ранению трёх женщин, одну из которых пришлось срочно доставить по воздуху в больницу", - передаёт телеканал со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.
По словам младшего шерифа округа Джефферсон Джеймса Эверетта, у одной из женщин были сильно искусаны лицо и руки, и её пришлось доставить вертолётом в больницу. У двух других женщин были поверхностные ранения, им оказали помощь сотрудники службы спасения. Он также отметил, что спасателям пришлось использовать реактивный катер и мотовездеход, чтобы добраться до места происшествия, так как инцидент произошел в отдалённом месте.
"Нападения выдр на людей редки, но выдры могут защищаться. В апреле они рожают детёнышей, и их можно встретить в воде в конце лета, что может привести к столкновению", - сказал руководитель информационно-образовательной программы местного департамента рыбного хозяйства, дикой природы и парков Морган Якобсен.
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