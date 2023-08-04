https://ria.ru/20230804/vsu-1888243442.html

СМИ: в США разочарованы, что ВСУ не показывают на поле боя, чему учились

СМИ: в США разочарованы, что ВСУ не показывают на поле боя, чему учились - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: в США разочарованы, что ВСУ не показывают на поле боя, чему учились

Чиновники в США выразили разочарование, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные, сообщил в четверг... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:11

2023-08-04T17:11

2023-08-04T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Чиновники в США выразили разочарование, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные, сообщил в четверг телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Некоторые чиновники в США в частном порядке выразили разочарование тем, что украинцы, по-видимому, воздерживаются от развертывания некоторых из своих наиболее хорошо оснащенных и обученных подразделений, и что они (украинцы - ред.) не всегда применяли принципы, которые они получили в ходе обучения", - передает телеканал. При этом источники телеканала считают, что попытки прорвать российские позиции "почти наверняка приведут к большим потерям для украинских войск" из-за укрепленных линий обороны. Из-за этого планирование операций в рамках контрнаступление осложнено. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления - за июнь-июль - потеряли свыше 4900 единиц вооружения, в том числе 1831 единицу бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230803/vsu-1887993282.html

https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр