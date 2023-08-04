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"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте
"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте - РИА Новости, 04.08.2023
"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте
Владимир Зеленский должен объявить о прекращении огня, чтобы избежать дальнейших потерь при контрнаступлении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:25
2023-08-04T16:25
2023-08-04T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен объявить о прекращении огня, чтобы избежать дальнейших потерь при контрнаступлении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Зеленский, хватит ребят на мясо бросать, кладбища негде строить, земли уже нет. Все больницы забиты. Отменяй военное положение и объявляй о прекращении огня", — призвал он.По словам эксперта, на передовой сложилась очень тяжелая ситуация для ВСУ. Они испытывают острый дефицит личного состава, поэтому людей хватают прямо на улице и отправляют на фронт.Украина с 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские регионы провалились, их войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета территориальных изменений.
https://ria.ru/20230804/vsu-1888191585.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Леонид Кучма
"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского прекратить бросать бойцов ВСУ на мясо