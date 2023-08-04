https://ria.ru/20230804/vsu-1888231448.html

"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте

"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте - РИА Новости, 04.08.2023

"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте

Владимир Зеленский должен объявить о прекращении огня, чтобы избежать дальнейших потерь при контрнаступлении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:25

2023-08-04T16:25

2023-08-04T17:02

специальная военная операция на украине

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олег соскин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен объявить о прекращении огня, чтобы избежать дальнейших потерь при контрнаступлении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Зеленский, хватит ребят на мясо бросать, кладбища негде строить, земли уже нет. Все больницы забиты. Отменяй военное положение и объявляй о прекращении огня", — призвал он.По словам эксперта, на передовой сложилась очень тяжелая ситуация для ВСУ. Они испытывают острый дефицит личного состава, поэтому людей хватают прямо на улице и отправляют на фронт.Украина с 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские регионы провалились, их войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета территориальных изменений.

https://ria.ru/20230804/vsu-1888191585.html

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html

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