https://ria.ru/20230804/vsu-1888191585.html

Военные отказались. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Военные отказались. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 04.08.2023

Военные отказались. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

После провала контрнаступления украинские военные не хотят идти в новые атаки, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:35

2023-08-04T14:35

2023-08-04T15:53

специальная военная операция на украине

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россия

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евгений балицкий

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. После провала контрнаступления украинские военные не хотят идти в новые атаки, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сейчас огромное количество украинцев заставили идти на фронт. Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление", — отметил он.По словам полковника, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что все больше отчаявшихся украинцев начали сдаваться. Благодаря тому, что Россия должным образом обращается с военнопленными, они понимают, что это их шанс остаться в живых.При этом офицер добавил, что киевский режим использовал ВСУ как пушечное мясо, чтобы помочь НАТО реализовать свои интересы в регионе. Политика Зеленского никогда не отвечала интересам простых украинцев, резюмировал он.Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий 24 июля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода.Ранее РИА Новости получило кадры, судя по которым, как раз на Запорожском направлении в плен сдалась целая группа украинских военных: пришли к российским позициям с поднятыми руками. Раньше такое наблюдалось нечасто: в основном в плен сдавались поодиночке. Всем сдавшимся дали возможность безопасно перейти линию фронта.

https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html

https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, евгений балицкий, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато