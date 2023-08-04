https://ria.ru/20230804/vsu-1888187617.html

Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных

Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных - РИА Новости, 04.08.2023

Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных

За июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек, говорится в сводке Министерства обороны России. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:26

2023-08-04T14:26

2023-08-04T17:31

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. За июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек, говорится в сводке Министерства обороны России."С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих", — говорится в сводке.В военном ведомстве уточнили, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.Кроме того, на линии боевого соприкосновения уничтожено не менее 4,9 тысячи единиц различного вооружения, в том числе:Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 113 танков и бронемашин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, 12 057 военных автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о потерях ВСУ с начала контрнаступления Конашенков о потерях ВСУ с начала контрнаступления 2023-08-04T14:26 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины