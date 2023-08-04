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Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных
Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных
За июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек, говорится в сводке Министерства обороны России. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:26
2023-08-04T14:26
2023-08-04T17:31
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. За июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек, говорится в сводке Министерства обороны России."С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих", — говорится в сводке.В военном ведомстве уточнили, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.Кроме того, на линии боевого соприкосновения уничтожено не менее 4,9 тысячи единиц различного вооружения, в том числе:Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 113 танков и бронемашин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, 12 057 военных автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о потерях ВСУ с начала контрнаступления
Конашенков о потерях ВСУ с начала контрнаступления
2023-08-04T14:26
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных
Минобороны России оценило потери ВСУ с начала наступления в более чем 43 тысячи военных
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
За июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек, говорится в сводке
Министерства обороны России.
«
"С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих", — говорится в сводке.
В военном ведомстве уточнили, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.
Кроме того, на линии боевого соприкосновения уничтожено не менее 4,9 тысячи единиц различного вооружения, в том числе:
- 26 самолетов;
- 9 вертолетов;
1831 танк и другие боевые бронированные машины (из них — 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley);
- 747 орудий полевой артиллерии и минометов (из них — 76 американских артсистем М777 и 84 САУ из Польши, США, Франции и Германии).
Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 113 танков и бронемашин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, 12 057 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине