https://ria.ru/20230804/vsu-1888165599.html
ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт
ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт
Украинские войска решили задействовать резервные силы для продвижения в Запорожской области, пишет The Washington Post со ссылкой на военного аналитика... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:19
2023-08-04T13:19
2023-08-04T13:59
в мире
киев
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d014ad168fccda2a8510c2b7db22f1c3.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска решили задействовать резервные силы для продвижения в Запорожской области, пишет The Washington Post со ссылкой на военного аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли."Последняя неделя боевых действий была важна, потому что Киев решил задействовать второй эшелон войск", — отметил он.По данным издания, на Запорожском направлении идут ожесточенные бои, чем и вызвано такое решение. При этом значительных успехов украинская армия за это время добиться не смогла, резюмировалось в материале.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d0fc17b4908bbbd08a00ea92e255f57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт
WP: ВСУ задействовали второй эшелон войск для продвижения в Запорожской области