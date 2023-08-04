https://ria.ru/20230804/vsu-1888165599.html

ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт

ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт - РИА Новости, 04.08.2023

ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт

Украинские войска решили задействовать резервные силы для продвижения в Запорожской области, пишет The Washington Post со ссылкой на военного аналитика... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:19

2023-08-04T13:19

2023-08-04T13:59

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запорожская область

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска решили задействовать резервные силы для продвижения в Запорожской области, пишет The Washington Post со ссылкой на военного аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли."Последняя неделя боевых действий была важна, потому что Киев решил задействовать второй эшелон войск", — отметил он.По данным издания, на Запорожском направлении идут ожесточенные бои, чем и вызвано такое решение. При этом значительных успехов украинская армия за это время добиться не смогла, резюмировалось в материале.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

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в мире, киев, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, нато