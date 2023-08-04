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ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт - РИА Новости, 04.08.2023
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13:19 04.08.2023 (обновлено: 13:59 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vsu-1888165599.html
ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт
ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт
Украинские войска решили задействовать резервные силы для продвижения в Запорожской области, пишет The Washington Post со ссылкой на военного аналитика... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:19
2023-08-04T13:59
в мире
киев
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска решили задействовать резервные силы для продвижения в Запорожской области, пишет The Washington Post со ссылкой на военного аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли."Последняя неделя боевых действий была важна, потому что Киев решил задействовать второй эшелон войск", — отметил он.По данным издания, на Запорожском направлении идут ожесточенные бои, чем и вызвано такое решение. При этом значительных успехов украинская армия за это время добиться не смогла, резюмировалось в материале.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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в мире, киев, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ задействовали второй эшелон войск, утверждает американский эксперт

WP: ВСУ задействовали второй эшелон войск для продвижения в Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска решили задействовать резервные силы для продвижения в Запорожской области, пишет The Washington Post со ссылкой на военного аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли.
"Последняя неделя боевых действий была важна, потому что Киев решил задействовать второй эшелон войск", — отметил он.
По данным издания, на Запорожском направлении идут ожесточенные бои, чем и вызвано такое решение. При этом значительных успехов украинская армия за это время добиться не смогла, резюмировалось в материале.
Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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