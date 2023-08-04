https://ria.ru/20230804/vsu-1888088719.html
Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР
Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР
Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в занятой пока киевским режимом части ДНР, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T01:07
2023-08-04T01:07
2023-08-04T01:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830686349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9f04b4319993ddcb49ffaad5e33974e.jpg
ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в занятой пока киевским режимом части ДНР, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб."В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные об уроженце Донецкой области Атрюхе Вадиме Игоревиче и уроженцах Мурманской области: Глущенко Андрее Аркадьевиче и Петрове Сергее Геннадьевиче", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас все трое проводят "мобилизационные мероприятия на территории пока подконтрольной киевскому режиму Донецкой области"."Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР", — добавил сотрудник силовых структур.Все они, отметил собеседник агентства, до 2014 года проходили службу в Донецке, а с 2014 года участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой Киевом "АТО".
https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830686349_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_205aa7ba3c030487a08c702f1e21c9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР
Российские силовики выявили военкомов, руководящих мобилизацией в части ДНР, занятой ВСУ