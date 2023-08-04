https://ria.ru/20230804/vsu-1888088719.html

Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР

Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР - РИА Новости, 04.08.2023

Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР

Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в занятой пока киевским режимом части ДНР, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T01:07

2023-08-04T01:07

2023-08-04T01:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в занятой пока киевским режимом части ДНР, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб."В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные об уроженце Донецкой области Атрюхе Вадиме Игоревиче и уроженцах Мурманской области: Глущенко Андрее Аркадьевиче и Петрове Сергее Геннадьевиче", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас все трое проводят "мобилизационные мероприятия на территории пока подконтрольной киевскому режиму Донецкой области"."Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР", — добавил сотрудник силовых структур.Все они, отметил собеседник агентства, до 2014 года проходили службу в Донецке, а с 2014 года участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой Киевом "АТО".

https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность