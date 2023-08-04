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Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 04.08.2023 (обновлено: 01:28 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vsu-1888088719.html
Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР
Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР
Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в занятой пока киевским режимом части ДНР, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T01:07
2023-08-04T01:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в занятой пока киевским режимом части ДНР, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб.&quot;В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные об уроженце Донецкой области Атрюхе Вадиме Игоревиче и уроженцах Мурманской области: Глущенко Андрее Аркадьевиче и Петрове Сергее Геннадьевиче&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас все трое проводят "мобилизационные мероприятия на территории пока подконтрольной киевскому режиму Донецкой области"."Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР", — добавил сотрудник силовых структур.Все они, отметил собеседник агентства, до 2014 года проходили службу в Донецке, а с 2014 года участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой Киевом "АТО".
https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские силовики выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР

Российские силовики выявили военкомов, руководящих мобилизацией в части ДНР, занятой ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в занятой пока киевским режимом части ДНР, сообщил РИА Новости сотрудник спецслужб.
«

"В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные об уроженце Донецкой области Атрюхе Вадиме Игоревиче и уроженцах Мурманской области: Глущенко Андрее Аркадьевиче и Петрове Сергее Геннадьевиче", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас все трое проводят "мобилизационные мероприятия на территории пока подконтрольной киевскому режиму Донецкой области".
"Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР", — добавил сотрудник силовых структур.
Все они, отметил собеседник агентства, до 2014 года проходили службу в Донецке, а с 2014 года участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой Киевом "АТО".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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