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Саудовская Аравия проведет встречу по Украине на уровне нацсоветников

Саудовская Аравия проведет встречу по Украине на уровне нацсоветников - РИА Новости, 04.08.2023

Саудовская Аравия проведет встречу по Украине на уровне нацсоветников

Саудовская Аравия проведет в субботу, 5 августа, международную встречу на уровне советников национальной безопасности ряда стран для обсуждения путей... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:09

2023-08-04T20:09

2023-08-04T20:18

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цены на нефть

украина

саудовская аравия

джидда

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ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия проведет в субботу, 5 августа, международную встречу на уровне советников национальной безопасности ряда стран для обсуждения путей прекращения кризиса на Украине, сообщило в пятницу вечером Саудовское госагентство новостей. "В субботу, 5 августа 2023 года, в королевстве Саудовская Аравия в городе Джидда состоится встреча советников по национальной безопасности и представителей ряда стран относительно украинского кризиса. Проведение этой встречи является продолжением гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых по этому поводу его королевским Высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, а также контактов, которые его Высочество установил с российским и украинским руководством с первых дней кризиса", - отметило агентство. Оно указало, что правительство королевства надеется, что "эта встреча будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей разрешения украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами таким образом, чтобы укрепить мир на международной арене и безопасность, а также уберечь мир от дальнейших гуманитарных, экономических и экономических последствий кризиса".

https://radiosputnik.ria.ru/20230804/zasedanie-1888241578.html

украина

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в мире, цены на нефть, украина, саудовская аравия, джидда