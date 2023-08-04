https://ria.ru/20230804/volontery-1888092719.html

Магаданские волонтеры доставили автомобиль в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 04.08.2023

Магаданские волонтеры доставили автомобиль в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили участнику специальной военной операции автомобиль, купленный на деньги его земляков из колымского города Сусуман, сообщает... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T03:11

2023-08-04T03:11

2023-08-04T03:11

надежные люди

общество

сусуман

магаданская область

магаданэнерго

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МАГАДАН, 4 авг - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили участнику специальной военной операции автомобиль, купленный на деньги его земляков из колымского города Сусуман, сообщает правительство Магаданской области. "По просьбе сусуманцев приобрели на собранные ими средства их бойцу автомобиль и доставили его в самую дальнюю точку. Чтобы съездить туда и обратно - потратили сутки. Да, это был нелегкий и самый длинный путь, но мы знаем, что ребятам это поможет и спасет жизни! Также привезли нашим бойцам адресные посылки от "Магаданэнерго" и от родных - это самое дорогое, что здесь ждут", - цитирует правительство региона руководителя магаданского Штаба сбора помощи солдатам Юлию Домрину.

https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888074138.html

сусуман

магаданская область

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общество, сусуман, магаданская область, магаданэнерго