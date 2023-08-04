https://ria.ru/20230804/volontery-1888092719.html
Магаданские волонтеры доставили автомобиль в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 04.08.2023
Магаданские волонтеры доставили автомобиль в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили участнику специальной военной операции автомобиль, купленный на деньги его земляков из колымского города Сусуман, сообщает... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:11
2023-08-04T03:11
2023-08-04T03:11
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МАГАДАН, 4 авг - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили участнику специальной военной операции автомобиль, купленный на деньги его земляков из колымского города Сусуман, сообщает правительство Магаданской области. "По просьбе сусуманцев приобрели на собранные ими средства их бойцу автомобиль и доставили его в самую дальнюю точку. Чтобы съездить туда и обратно - потратили сутки. Да, это был нелегкий и самый длинный путь, но мы знаем, что ребятам это поможет и спасет жизни! Также привезли нашим бойцам адресные посылки от "Магаданэнерго" и от родных - это самое дорогое, что здесь ждут", - цитирует правительство региона руководителя магаданского Штаба сбора помощи солдатам Юлию Домрину.
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888074138.html
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общество, сусуман, магаданская область, магаданэнерго
Надежные люди, Общество, Сусуман, Магаданская область, Магаданэнерго
Магаданские волонтеры доставили автомобиль в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили автомобиль, купленный на деньги жителей, в зону СВО