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В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях
В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях - РИА Новости, 04.08.2023
В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пользуется автомобилем "Аурус", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:38
2023-08-04T13:38
2023-08-04T13:53
госдума рф
авто
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 4 авг РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пользуется автомобилем "Аурус", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", сообщает пресс-служба Госдумы."Председатель Государственной думы сообщил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20230719/inomarki-1884983312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, авто, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Авто, Вячеслав Володин, Политика
В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях
Пресс-служба Госдумы: Володин ездит на "Москвиче-3" в нерабочее время и на Aurus в рабочее