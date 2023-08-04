https://ria.ru/20230804/volodin-1888173343.html

В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях

В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях - РИА Новости, 04.08.2023

В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пользуется автомобилем "Аурус", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:38

2023-08-04T13:38

2023-08-04T13:53

госдума рф

авто

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 4 авг РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пользуется автомобилем "Аурус", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", сообщает пресс-служба Госдумы."Председатель Государственной думы сообщил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20230719/inomarki-1884983312.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, авто, вячеслав володин, политика