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В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях - РИА Новости, 04.08.2023
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13:38 04.08.2023 (обновлено: 13:53 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/volodin-1888173343.html
В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях
В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях - РИА Новости, 04.08.2023
В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пользуется автомобилем "Аурус", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:38
2023-08-04T13:53
госдума рф
авто
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 4 авг РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пользуется автомобилем "Аурус", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", сообщает пресс-служба Госдумы."Председатель Государственной думы сообщил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", - говорится в сообщении пресс-службы.
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госдума рф, авто, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Авто, Вячеслав Володин, Политика
В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях

Пресс-служба Госдумы: Володин ездит на "Москвиче-3" в нерабочее время и на Aurus в рабочее

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пользуется автомобилем "Аурус", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной думы сообщил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", - говорится в сообщении пресс-службы.
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