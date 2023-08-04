https://ria.ru/20230804/vals-1888884341.html
"Вальс" пожарных автолестниц увидели сегодня гости Московского урбанфорума
"Вальс" пожарных автолестниц увидели сегодня гости Московского урбанфорума - РИА Новости, 08.08.2023
"Вальс" пожарных автолестниц увидели сегодня гости Московского урбанфорума
Уникальное шоу пожарных автолестниц прошло сегодня на выставке спецтехники городских служб на Аллее Славы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-04T17:26
2023-08-04T17:26
2023-08-08T16:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
комплекс городского хозяйства москвы
москва
лужники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888885468_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5209763948914396947858a0b89e8af9.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Уникальное шоу пожарных автолестниц прошло сегодня на выставке спецтехники городских служб на Аллее Славы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "Вальс" пожарных автолестниц наблюдали сегодня гости Московского урбанфорума в "Лужниках". Уникальное шоу прошло на выставке спецтехники городских служб на Аллее Славы. Снова насладиться синхронностью движений и слаженностью работы специалистов можно сегодня в 19.00", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что во время "танца" выдвижные механизмы специальной техники меняют направление движения и взмывают вверх в высоту более чем на 40 метров под руководством "дирижера"-оператора и аккомпанемент живой музыки в исполнении оркестра. В комплексе также отметили, что обычно эти машины используют при тушении пожаров: с их помощью пожарные могут попасть в здание и эвакуировать жителей через оконные проёмы, подать пожарный ствол для борьбы с огненной стихией. Кроме того, до 10 сентября в "Лужниках можно увидеть уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", суда на воздушной подушке, аэролодку "Север-650К" – всего 23 единицы пожарно-спасательной техники.
https://ria.ru/20230807/proekty-1888626402.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888885468_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_dcff79970d49c629c6c7ea20dd863c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), комплекс городского хозяйства москвы, москва, лужники
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва, Лужники
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Уникальное шоу пожарных автолестниц прошло сегодня на выставке спецтехники городских служб на Аллее Славы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Вальс" пожарных автолестниц наблюдали сегодня гости Московского урбанфорума в "Лужниках". Уникальное шоу прошло на выставке спецтехники городских служб на Аллее Славы. Снова насладиться синхронностью движений и слаженностью работы специалистов можно сегодня в 19.00", - говорится в сообщении комплекса
.
Отмечается, что во время "танца" выдвижные механизмы специальной техники меняют направление движения и взмывают вверх в высоту более чем на 40 метров под руководством "дирижера"-оператора и аккомпанемент живой музыки в исполнении оркестра.
В комплексе также отметили, что обычно эти машины используют при тушении пожаров: с их помощью пожарные могут попасть в здание и эвакуировать жителей через оконные проёмы, подать пожарный ствол для борьбы с огненной стихией.
Кроме того, до 10 сентября в "Лужниках можно увидеть уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", суда на воздушной подушке, аэролодку "Север-650К" – всего 23 единицы пожарно-спасательной техники.
Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды выберут в рамках МУФ