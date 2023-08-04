https://ria.ru/20230804/vals-1888884341.html

"Вальс" пожарных автолестниц увидели сегодня гости Московского урбанфорума

"Вальс" пожарных автолестниц увидели сегодня гости Московского урбанфорума - РИА Новости, 08.08.2023

"Вальс" пожарных автолестниц увидели сегодня гости Московского урбанфорума

Уникальное шоу пожарных автолестниц прошло сегодня на выставке спецтехники городских служб на Аллее Славы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-04T17:26

2023-08-04T17:26

2023-08-08T16:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

комплекс городского хозяйства москвы

москва

лужники

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Уникальное шоу пожарных автолестниц прошло сегодня на выставке спецтехники городских служб на Аллее Славы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "Вальс" пожарных автолестниц наблюдали сегодня гости Московского урбанфорума в "Лужниках". Уникальное шоу прошло на выставке спецтехники городских служб на Аллее Славы. Снова насладиться синхронностью движений и слаженностью работы специалистов можно сегодня в 19.00", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что во время "танца" выдвижные механизмы специальной техники меняют направление движения и взмывают вверх в высоту более чем на 40 метров под руководством "дирижера"-оператора и аккомпанемент живой музыки в исполнении оркестра. В комплексе также отметили, что обычно эти машины используют при тушении пожаров: с их помощью пожарные могут попасть в здание и эвакуировать жителей через оконные проёмы, подать пожарный ствол для борьбы с огненной стихией. Кроме того, до 10 сентября в "Лужниках можно увидеть уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", суда на воздушной подушке, аэролодку "Север-650К" – всего 23 единицы пожарно-спасательной техники.

https://ria.ru/20230807/proekty-1888626402.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), комплекс городского хозяйства москвы, москва, лужники