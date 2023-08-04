https://ria.ru/20230804/vagner-1888290112.html
Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с ЧВК "Вагнер"
Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 04.08.2023
Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с ЧВК "Вагнер"
Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком, в ходе которого министры обсудили последние... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:45
2023-08-04T21:45
2023-08-04T21:45
польша
белоруссия
сша
ллойд остин
мариуш блащак
ярослав качиньский
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком, в ходе которого министры обсудили последние события вокруг ЧВК "Вагнер" в Белоруссии и условились внимательно следить за развитием ситуации, сообщила пресс-служба оборонного ведомства США. "Министр Остин подчеркнул, что США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа. Стороны также обсудили новые события, связанные с присутствием ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, и договорились внимательно продолжать следить за ситуацией", - говорится в заявлении Пентагона. Как добавили в ведомстве, в ходе беседы Остин также поблагодарил Блащака за усилия Польши в контексте поддержки Украины. Кроме того, министры двух стран подтвердили важность продолжения оказания помощи Киеву в сфере безопасности. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней нет неопровержимых доказательств".
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польша, белоруссия, сша, ллойд остин, мариуш блащак, ярослав качиньский, министерство обороны сша
Польша, Белоруссия, США, Ллойд Остин, Мариуш Блащак, Ярослав Качиньский, Министерство обороны США
Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с ЧВК "Вагнер"
Остин обсудил с главой Минобороны Польши Блащаком присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии